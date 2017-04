Lo sciopero degli autori, cosa significherà per le serie TV?

Nel caso non lo sapeste il futuro della vostra serie televisiva del cuore è in bilico e non per i motivi legati all’approssimarsi dei finali di stagione, ma per qualcosa di ben più pericoloso che sta facendo tremare i polsi di tutti i lavoratori dell’industria della televisione: lo sciopero degli autori.

L’ultima volta che gli scrittori delle serie TV hanno scioperato correva, come ci ricorda TV Guide, il 2007 e le conseguenze furono davvero pesanti, con molti show cancellati e pochi fortunati che sopravvissero, ma con stagioni più corte del solito, oltre alla proliferazione di reality TV che invasero le televisioni americane in quanto unici show a non necessitare di un copione per essere prodotti. Ma cerchiamo di capire meglio quale sia la situazione attuale e perché gli autori stiano minacciando di nuovo di scioperare.

Chi minaccia lo sciopero?

Alla base dell’agitazione c’è la Writers Guild of America (WGA), che di fatto altro non è che il sindacato che rappresenta gli autori televisivi e cinematografici, tutti gli autori che lavorano in televisione fanno parte di questo sindacato, quindi – nel caso di uno sciopero – parliamo di una totale paralisi dell’industria televisiva. Gli accordi siglati dopo lo sciopero del 2007 sono in scadenza alla fine del mese, per questa ragione la WGA sta trattando con la Alliance of Motion Picture and Television Producers, l’associazione che racchiude i produttori cinematografici e televisivi (più di 350 compagnie tra cinema e televisione), di ridiscutere i termini dei loro contratti in seguito ai profondi cambiamenti a cui il mercato dell’intrattenimento è andato incontro dal 2007 ad oggi.

Perché gli autori minacciano di scioperare?

Che il panorama televisivo sia profondamente cambiato è ormai assodato, la concorrenza – rispetto al passato – è aumentata incredibilmente con network come per esempio Nat Geo, E!, Netlfix, Hulu e tanti altri che hanno cominciato a produrre quelli che vengono definiti “scripted show“, cioè serie che necessitano la stesura di un copione. Il numero delle miniserie, con 10/13 episodi, è aumentato esponenzialmente, contrapponendosi a quegli show che fino a qualche anno fa erano composti dalle più classiche stagioni da 22/24 episodi che, per contro, stanno invece diminuendo: l’avvento di miniserie, antologie, e serie evento hanno contribuito a diminuire drasticamente la durata di quella che una volta era considerata una normale stagione per uno show televisivo. Il problema è che con l’attuale contratto gli autori televisivi vengono solitamente pagati in base al numero degli episodi che scrivono, un genere di contratto che aveva senso quando le stagioni di uno show erano più lunghe, ma con l’accorciarsi delle stagioni delle serie le possibilità di guadagno sono diminuite e molti contratti, tra l’altro, impongono agli autori di non poter scrivere per diverse produzioni contemporaneamente, abbattendo così le loro possibilità di guadagno in un un mondo in cui invece gli Studios hanno drammaticamente aumentato i loro introiti. Tra i vari motivi del contendere c’è anche il piano assicurativo proposto dal contratto in scadenza che gli autori vogliono rinegoziare, assieme ai piani pensionistici ed ai congedi familiari.

Quando comincerà lo sciopero?

Lunedì scorso tutti gli iscritti alla WGA hanno votato per l’autorizzazione allo sciopero, passata con il 96% dei voti favorevoli, che – se davvero ci sarà – inizierà a partire dal 2 maggio 2017, il giorno dopo la scadenza dei vecchi contratti. Nonostante ciò non significa per certo che gli autori sciopereranno, perché la WGA potrebbe ottenere un accordo accettabile prima dell’inizio dello stop ai lavori.

In che modo lo sciopero interesserà gli show televisivi?

Praticamente ogni produzione televisiva subirebbe le pesanti conseguenze dello sciopero. A subire le peggiori conseguenze sarebbero gli show serali, che usano gli autori giornalmente per creare i monologhi e le interviste. I più classici scipted show, quelli che recensiamo regolarmente anche si questo sito e che vanno in onda sui 5 grandi network americani, avrebbero un po’ più di rifiato, per il fatto che gli autori vi lavorano settimanalmente e spesso la stesura dei copioni viene anticipata anche di mesi rispetto alla vera e propria produzione, il che significa che i network potrebbero quanto meno cominciare a produrre gli episodi per i quali sono già stati scritti i copioni. Ma nel caso in cui lo sciopero continuasse, le serie dovrebbero essere interrotte per mancanza di materiale, il che porterebbe ad una nuova ondata di reality show, proprio come accadde nel 2007.

Quanto a lungo potrebbe durare lo sciopero?

La durata dello sciopero è legata alla negoziazione tra le parti, basandosi su quanto avvenuto nel 2007, lo sciopero durò più di 3 mesi e molte serie TV, come dicevamo, vennero cancellate o accorciate per la mancanza dei copioni.