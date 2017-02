Lucier rinnovato per la terza stagione

Ieri sera la Fox ha annunciato il rinnovo di un altro dei suoi show: Lucifer avrà una terza stagione.

La serie, che va in onda negli Stati Uniti il lunedì e in Italia il giovedì su Premium Action, con protagonista Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar, il diavolo, il quale, stufo del suo lavoro all’inferno, decide di andare a vivere a Los Angeles e comincia poi a collaborare con la bella detective Chloe Decker (Lauren German) per risolvere casi di omicidio.

“Lucifer è uno di quei rari show con buoni ascolti fin dall’inizio e che non ha fatto che migliorare,” ha dichiarato il presidente dell’intrattenimento della Fox David Madden. “Tom, Lauren e tutto il cast hanno davvero reso questi personaggi tridimensionali ed il team della produzione – Jerry Bruckheimer, Len Wiseman, Jonathan Littman, Joe Henderson e Ildy Modrovich – è uno dei migliori in questo business. Vorremmo anche ringraziare i nostri partner alla Warner Bros per il loro impegno in questo show e non vediamo di veder dove questa serie incredibilmente innovativa ci porterà nella terza stagione“.

La Fox, oltre a Lucifer, ha rinnovato solo Empire e i Simpson, oltre ad aver annunciato la fine della serie Bones giunta alla sua dodicesima ed ultima stagione, mentre tutti gli altri show sono ancora in bilico nonostante gli ottimi ascolti, come nel caso di Lethal Weapon.

Lucifer, che ha ricevuto un ulteriore ordine di nove episodi ad ottobre del 2016 aggiudicandosi così una seconda stagione completa di 22 puntate, è al momento – come Gotham – in hiatus e la seconda stagione riprenderà negli USA con l’episodio 14 dal titolo Candy Morningstar, lunedì 14 maggio 2017.

