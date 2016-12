Lucifer 2: la showrunner parla del segreto di Chloe

Nel finale di metà stagione di Lucifer, andato in onda negli Stati Uniti a fine novembre, grazie ad Amenadiel abbiamo scoperto che Chloe è una creatura molto speciale, perché figli di un miracolo voluto da Dio, una rivelazione di cui la misteriosa Charlotte, la madre di Lucifer, ha deciso immediatamente di servirsi per portare a compimento il suo piano e cercare di riportare tutta la sua famiglia in Paradiso.

“Se volgiamo proprio catalogare Chloe dovremmo dire che è un miracolo” ha spigato la co-showrunner Ildy Modrovich in un’intervista con TVLine. “Perché in realtà non sarebbe dovuta nascere.”













Le immagini promozionali dell’episodio Stewardess Interruptus ©2017 Fox Broadcasting Co. Cr: Michael Courtney/FOX.

Ma Dio ha mandato Amenadiel sulla terra perché desse a Penelope Decker e a suo marito John, altrimenti sterili, il dono di una figlia, una scelta – secondo Modrovich – foriera di buone notizia per Lucifer.

“Molto spesso abbiamo giocato sull’interpretazione che Lucifer dà delle azioni di Dio, piuttosto che su cosa Dio abbia davvero fatto e ci siamo chiesto, considerato che Lucifer era il figlio prediletto di Dio, se per lui ci fosse davvero spazio per la redenzione, pur essendo egli il Principe delle Tenebre, forse questo è il modo in cui Dio sta cercando di dargli una possibilità.”

Quando riprenderà la seconda stagione “vedremo subito come Charlotte userà la notizia su Chloe e dato che sappiamo che non si fermerà di fronte a nulla per riavere indietro la sua famiglia, che include Lucifer, userà i sentimenti di suo figlio contro di lui. Finirà per fare di quei sentimenti un’arma, mettendo così la relazione tra Lucifer e Chloe in grave pericolo.”

La seconda stagione di Lucifer con l’episodio 2×11 dal titolo Stewardess Interruptus, andrà in onda negli Stati Uniti lunedì 16 gennaio.