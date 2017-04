Lucifer 2: le novità sulla serie direttamente dal WonderCon

I produttori di Lucifer sono stati ospiti del WonderCon ad Anaheim, portando con loro una breve anticipazione dell’episodio che andrà in onda a maggio dal titolo Candy Morningstar.

A rappresentare la serie erano presenti al panel Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris, Kevin Alejandro ed i produttori esecutivi Joe Henderson e Ildy Modrovich, mentre Tom Ellis, Lauren German e D.B. Woodside hanno lasciato un video messaggio per i fan presenti all’evento, in cui hanno scherzato sull’impossibilità di partecipare al panel.

Ovviamente i produttori hanno parlato della recente decisione di spostare quattro episodi, la cui messa in onda era prevista inizialmente nella seconda stagione, alla prossima stagione, che porterà quindi la seconda a 18 episodi totali:

“Quello che è successo p che all’inizio era previsto che la stagione avesse 18 episodi e verso la fine abbiamo ricevuto un back order di altri 4 episodi, per arrivare a 22, cosa fantastica, ma anche un po’ complicata,” ha spiegato Henderson e Modrovich ha proseguito:

“Avevamo paura di dover estendere l’arco narrativo che avevamo così attentamente programmato, ma poi ci hanno detto di fare quattro episodi separati che avrebbero potuto essere inseriti ovunque. All’inizio abbiamo pensato fosse strano, il nostro è uno show serializzato, fare una cosa simile era folle, ma ci siamo divertiti talmente tanto a pensare come soluzione a show che amiamo, come X-Files, che questi quattro episodi sono diventati tra i nostri preferiti.”

“Questi quattro episodi sono molto diversi tra loro e sono super strani e in pratica ci hanno dato il permesso di dare un po’ di matto, anche se non penso si aspettassero che li prendessimo tanto alla lettera,” ha spiegato Henderson. “Un episodio è una sorta di commedia degli equivoci, un altro è una cosa tipo Twilight Zone, molto oscuro, che a tratti sembra una piece teatrale.”

“In un altro c’è un po’ di musica,” ha aggiunto Modrovich che ha assicurato che in futuro anche Lucifer avrà un episodio musicale.

Lesley-Ann Brandt ha parlato invece di un episodio in particolare, intitolato Mr. and Mrs. Mazikeen Smith, che approfondirà il lato demoniaco del suo personaggio:

“E’ stato molto bello, ero incinta in quel momento, ma la cosa non mi ha impedito di desiderare di prendere qualcuno a calci nel sedere,” ha ammesso l’attrice.

I produttori hanno anche parlato della decisione di trasferire la produzione della terza stagione da Vancouver a Los Angeles:

“E’ un po’ una cosa dolce-amara, venerdì scorso ero lì a filmare il nostro ultimo episodio in Canada, era il mio ultimo giorno sul set ed ho pianto come un idiota,” ha ammesso Modrovich, che ha anche ringraziato la troupe che ha lavorato con loro a Vancouver in questi due anni:

“Siamo anche molto contenti di tornare Los Angeles, perché lì potremo girare in ogni angolo della città, che è come uno dei personaggi dello show, cosa che il pubblico sentirà di più ora che torneremo in California.”

L’ultima parte della seconda stagione di Lucifer, con l’attesa apparizione di Timothy Omundson nel ruolo di suo padre, tornerà negli Stati Uniti lunedì 1° maggio.