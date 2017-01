Lucifer 2: novità sul ruolo di Tim DeKay ed il possibile ingresso nella serie di Dio

Tante novità dal mondo di Lucifer che andrà in onda negli Stati Uniti questa sera con il secondo episodio dal titolo Love Handles dei tre che precederanno una pausa che si interromperà poi a maggio, quando lo show riprenderà la programmazione. Una storyline che, secondo gli autori, farà impazzire i fan e coinvolgerà il personaggio del dottor Jacob Carlisle, interpretato da Tim DeKay, che – come avevamo già anticipato – farà delle cose davvero terribili.

“Faremo qualcosa che non abbiamo mai fatto prima in questo arco narrativo di tre episodi,” ha anticipato la co-showrunner Ildy Modrovich. “Oltre quindi alla storia di Lucifer ed al rapporto tra lui e Chloe avremo un grande cattivo. Nello show cerchiamo sempre di esplorare il concetto di dualismo, perché non ci sono mai persone solo cattive o buone e questa è una descrizione che calza perfettamente a Carlisle che comincerà a fare delle cose terribili, anche se le sue intenzioni non sono cattive. Verrà costretto a fare una scelta impossibile in un momento molto difficile e adesso sta, in un certo senso, facendo marcia indietro. Ma nel farlo farà delle cose brutte“.













Immagini ©2017 Fox Broadcasting Co. Cr: Michael Courtney/FOX.

Alla notizia dell’interruzione della serie dopo l’episodio A Good Day to Die, che andrà in onda il 30 gennaio, molti fan hanno cominciato a preoccuparsi che lo show stesse rischiando la cancellazione, ma gli autori, attraverso l’account ufficiale Twitter della “stanza degli autori“, hanno rassicurato i fan, spiegando come questa lunga pausa sarà necessaria per scrivere e preparare gli altri 9 episodi che chiuderanno la seconda stagione. Come è infatti noto, Lucifer ha recentemente ricevuto un back order che gli ha fatto ottenere una stagione completa:

“preoccupatevi pure per la programmazione e la pausa, ma non abbiate paura! E’ una cosa normale. Questa pausa permetterà a creativi e cast di prendersi una meritata pausa“.

Concern over schedule & hiatus, but have no fear! This is very normal. And hiatus allows creatives & cast a much needed break. #Lucifer — Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) 12 gennaio 2017

Per quanto riguarda invece la seconda parte della stagione, EW ha rilasciato in esclusiva la notizia che Timothy Omundson (Psych, Galavant) è stato scelto per un ruolo come guest star. L’attore interpreterà un personaggio di nome God Johnson, un paziente di un ospedale psichiatrico affascinante, enigmatico e che pensa di essere Dio Onnipotente. Quando Lucifer (Tom Ellis) cercherà di provare che è un impostore, scoprirà che l’uomo sembra sapere cose che solo il suo vero padre saprebbe, il che – ovviamente – pone il quesito se l’uomo sia davvero chi dice di essere.

La seconda stagione di Lucifer va in onda negli Stati Uniti ogni lunedì su Fox.