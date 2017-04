Lucifer 2: ridotto il numero degli episodi della stagione

Sembra non esserci davvero pace per la seconda stagione di Lucifer, il cui numero degli episodi – dopo aver ricevuto ad ottobre dello scorso anno un ordine completo per la serie – è stato recentemente tagliato, portando a 18 il numero delle puntate da cui sarà composta questa travagliata seconda stagione.

Il primo a dare la notizia è stato il sito Futon Critic, lche ha indicato nel 29 maggio la data del finale di stagione della serie che ripartirà lunedì 1° maggio con l’episodio dal titolo Candy Morningstar, seguito da Deceptive Little Parasite, God Johnson, Sympathy for the Goddess ed il finale di stagione The Good, the Bad, and the Crispy.

Qualche mese fa, intervistato da TVLine la co-showrunner Ildy Modrovich aveva dichiarato:

“Alla fine della stagione abbiamo 4 episodi completamente autonomi, uno dei quali sarà un flashback di quando Lucifer è arrivato per la prima volta a Los Angeles“.

Da allora le cose sono leggermente cambiate, perché i quattro episodi in questione, a quanto pare, non saranno più completamente indipendenti ed avranno qualche connessione con la trama orizzontale dello show, alla quale aggiungeranno anche qualche elemento.

“Avevamo concepito la stagione come un percorso di 18 episodi perché questo era l’ordine iniziale che avevamo ricevuto dalla Fox, ma poi ce ne hanno dati altri quattro! – ha spiegato il co-showrunner Joe Henderson –Quindi abbiamo deciso di creare 4 episodi con i quali avremmo potuto un po’ giocare, raccontando più approfonditamente la storia dei personaggi e divertendoci un po’ con il format. Fino ad ora non eravamo certi se sarebbero andati in onda quest’anno o l’hanno prossimo. Ora lo sappiamo e la cattiva notizia è che dovrete aspettare per vederli. Lo so, è una disdetta“

Di questi quattro episodi, che saranno quindi trasmessi all’interno della terza stagione, conosciamo per ora il titolo di tre: Mr. & Mrs. Mazikeen Smith, City of Angels? e Off the Record. Da sottolineare che non è la prima volta che una cosa del genere succede con una serie TV e la decisione non va vista nemmeno come una sorta di punizione per lo show, semplicemente ci si è resi conto che la programmazione si sarebbe protratta per troppo tempo, andando a colpire gli ascolti e considerato che questi 4 episodi non andranno ad inficiare la trama generale della stagione, è comprensibile il motivo per cui il network abbia deciso di procrastinarne la messa in onda.

Al momento Lucifer è in pausa e riprenderà appunto all’inizio di maggio con il quattordicesimo episodio inedito.