Lucifer 3: gli autori spiegano come gli episodi speciali si inseriranno nella stagione

Il percorso della seconda stagione di Lucifer, pur riuscendo incredibilmente a mantenere un ritmo narrativo coerente, è stato piuttosto accidentato dietro le quinte. Come avevamo già riportato lo scorso anno (non solare, ma in termini di stagioni TV), la serie si era vista prima aumentare dal network l’ordine del numero degli episodi da 18 a 22 e poi li aveva tagliati di nuovo da 22 a 18, ma non per ragioni di bassi ascolti. Al tempo la produzione della serie spiegò che aveva già sviluppato la trama della stagione su 18 episodi e aumentare il numero di quattro, avrebbe rischiato di creare una certa confusione narrativa, ragione per cui si decise che questi episodi aggiunti, dal titolo They’re Back, Aren’t They?, The One with the Baby Carrot, What Would Lucifer Do? e Mr. & Mrs. Mazikeen Smith, sarebbero invece stati trasmessi nella terza stagione come stand-alone, cioè come episodi a sé che non sarebbero rientrati nella trama generale della stagione, ma sarebbero stati auto-conclusivi.

Nonostante le preoccupazioni espresse da alcuni fan, gli autori ed il network assicurano che l’inserimento di questi episodi non andrà ad impattare negativamente sulla stagione, né impedirà ai più impazienti amanti della serie di conoscere le sorti di del protagonista, Tom Ellis, dopo il cliffhanger con cui si è conclusa la seconda stagione e nel quale Lucifer si risveglia nel mezzo del deserto con le sue ali ben salde sulle schiena.

Il co-showrunner Joe Henderson, intervistato da TVLine, ha espressamente voluto tranquillizzare i fan dello show dichiarando:

“I primi due episodi della stagione saranno nuovi e riprenderanno esattamente da dove si era conclusa la scorsa stagione“.

Per quanto concerne invece la decisione di far slittare l’ordine dei 4 episodi alla terza stagione, ha spiegato:

“Sapevamo che questi 4 episodi sarebbero stato più adatti alla terza stagione ed è una cosa che abbiamo tenuto in considerazione quando li abbiamo scritti. Questi episodi contribuiranno a farci comprendere meglio la natura di alcuni personaggi, ci sarà infatti un episodio Maze-centrico – la nostra versione di James Bond, se la famosa spia fosse una demone assassina donna – che ci permetterà in seguito di approfondire il personaggio quando Lesley-Ann Brandt tornerà dalla maternità. Allo stesso modo ci sarà un episodio che porterà Lucifer ed Ella (Aimee Garcia) a Las Vegas, che ci permetterà di cominciare un discorso particolare sia su Ella che su Chloe (Lauren German). Il terzo stand-alone riguarderà la dottoressa Linda (Rachael Harris), che vivrà un momento molto drammatico, mentre nell’ultimo Lucifer avrà dei flashback del suo arrivo a Los Angeles. Quello che mi piace di questi episodi è che quando abbiamo saputo che avremmo dovuto farli, abbiamo detto alla Warner Bros. ed alla Fox che saremmo usciti un po’ dal seminato e che avremmo rotto gli schemi del format della serie ed il risultato è che questi episodi sono tra i più interessanti che abbiamo prodotto. Fanno pienamente parte del nostro show, ma sono un po’ come quelle puntate di The X-Files un po’ strane e diverse che pur facendo parte della serie, coinvolgono argomenti diversi“..

“Questi episodi daranno ai nostri personaggi qualcosa a cui reagire“, ha aggiunto la co-showrunner Ildy Modrovich.

La terza stagione di Lucifer tornerà negli Stati Uniti, lunedì 2 ottobre su Fox.