Lucifer 3: il debutto di Tom Welling nelle prime immagini dal set

Come era stato annunciato in occasione del panel di San Diego Comic-Con, a sei anni dalla sua ultima partecipazione ad una serie televisiva, Tom Welling torna sul piccolo schermo grazie a Lucifer.

L’attore interpreterà il ruolo di Marcus Pierce, un tenente della polizia di Los Angeles molto apprezzato nel suo ambiente che presto diventerà una minaccia per la relazione tra Lucifer (Tom Ellis) e Chloe Decker (Lauren German), anche se la prima impressione che farà ai nuovi colleghi, non sarà delle migliori.

Immagini ® Darren Michaels (cliccare per ingrandire)

ARGOMENTI CORRELATI – LUCIFER 3: GLI AUTORI SPIEGANO COME GLI EPISODI SPECIALI SI INSERIRANNO NELLA STAGIONE

“Quando Chloe incontra per la prima volta Marcus Pierce, lui non le fa una buona impressione, perché lui è un ragazzo decisamente pratico, che dice le cose come stanno, che non segue i costumi sociali“, ha dichiarato il co-showrunner Joe Henderson a EW. “ma nello stesso tempo Marcus rappresenta proprio quel concetto di verità e giustizia che ha convinto Chloe a diventare un membro delle forze dell’ordine. Quindi il nuovo venuto è in sostanza l’opposto di Lucifer, pur essendo i due molto simili, quindi questa dualità sarà proprio ciò che li avvicinerà“, ha proseguito Henderson.

ARGOMENTI CORRELATI – SDCC 2017: IL PROMO E TUTTE LE NOVITÀ DELLA TERZA STAGIONE DI LUCIFER

Il ruolo segna un nuovo punto di partenza per Welling dopo aver interpretato l’uomo d’acciaio per 10 stagioni in Smallville.

“Non volevo decisamente interpretare di nuovo il ruolo di Clark Kent,” ha dichiarato l’attore. “la cosa bella di Clark è che non sapeva chi era e non sapeva cosa fare con le abilità che aveva. Questo personaggio invece sa perfettamente di cosa è capace e sa cosa vuole fare e come farlo, quindi – per quanto divertente sia interpretarlo – non ho scelto di farlo solo a causa di Clark. I fattori che mi hanno portato a scegliere il ruolo sono molto di più di un semplice ‘lo faccio perché è diverso da Clark’, anche se non posso mentire e dire che non mi stia divertendo molto a fare qualcosa di così diverso“.

La terza stagione di Lucifer tornerà negli Stati Uniti lunedì 2 ottobre su Fox.