Lucifer 3: la produzione della serie si sposta a Los Angeles

Lucifer, grazie agli ottimi risultati in termini di ascolti, è stata di recente rinnovata dalla Fox per la terza stagione che sarà composta di 22 episodi e David Madden responsabile della Fox Broadcasting in occasione della notizia ha dichiarato:

“Lucifer è uno di quei rari show che parte subito bene e migliora di puntata in puntata. Tom Ellis, Lauren German ed il resto del cast hanno davvero reso i personaggi tridimensionali ed il team della produzione Jerry Bruckheimer, Len Wiseman, Jonathan Littman, Joe Henderson e Ildy Modrovich è uno dei migliori nel business.”

Ma quella del rinnovo non è la sola notizia che riguarda lo show, attualmente in hiatus fino a maggio del 2017: la produzione di Lucifer infatti, attualmente filmato a Vancouver, verrà trasferita presto a Los Angeles. In un recente articolo di Deadline si legge infatti che la produzione ha inoltrato richiesta di trasferimento alla California Film Commission che dovrebbe dare la sua approvazione entro il 20 marzo, precedentemente la commissione aveva dato responso positivo per il trasferimento di altre due serie a Los Angeles: Scream Queens, sempre della Fox e Ballers della HBO.

La Fox di recente ha rinnovato anche Lethal Weapon che, come Lucifer, il cui pilot fu girato a Los Angeles, è ambientata nella stessa città. La serie, prodotta dalla WBTV, tornerà negli Stati Uniti con l’episodio Candy Morningstar, lunedì 1° maggio e nella prima parte della stagione ha guadagnato ottimi ascolti, tanto da meritare un back order anticipato, che ha portato il numero degli episodi della seconda stagione da 13 a 22 ed infine un rinnovo anticipato annunciato appunto lo scorso 13 febbraio.

Lo show è basato sul fumetto creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg e fanno parte del cast Tom Ellis, Lauren German, Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Kevin Alejandro, Aimee Garcia, Tricia Helfer and Scarlett Estevez.