Lucifer 3: Tom Welling parla del suo ruolo del detective Marcus Pierce

Sono trascorsi più di sei anni da quando Tom Welling ha chiuso la sua avventura con Smallville e ha avuto un ruolo di un certo rilievo in una serie TV e adesso il suo personale esilio, con grande gioia dei suoi fan, si conclude con il ritorno sullo schermo grazie alla terza stagione di Lucifer in cui l’attore interpreterà il ruolo del tenete della polizia Marcus Pierce che, ovviamente, finirà per diventare un rivale del protagonista (Tom Ellis) per la conquista del cuore della bella Chloe (Lauren German).

“Ciò che mi è piaciuto di Marcus” ha riferito Wlling a TVLine, “è che arriva a testa bassa, è una persona autoritaria che mescola le carte in tavola e mette le persone al proprio posto, specialmente Chloe“.

I motivi che avrebbero portato l’attore a scegliere questa serie per segnare il suo gradito ritorno in TV sono diversi:

“Ero interessato alle offerte di un paio di network in particolare, ma soprattutto della Fox, avevamo discusso di un paio di serie che poi non sono andate in porto e la Fox, come network mi piaceva. Mi hanno chiamato un lunedì e mi hanno detto di volermi per un arco narrativo di 10 episodi, una cosa che ho messo subito in chiaro con loro perché non volevo fare più di 10 episodi, promessa che la Fox ha mantenuto fino a che io non ho proposto di farne 15“. Il co-showrunner Joe Henderson ha definito la cosa come la “combinazione dei giusti elementi al momento giusto,” ed ha aggiunto “Molti hanno cercato di far tornare Tom in televisione per lungo tempo e non ci aspettavamo che avrebbe detto sì a noi. Gli piace lo show e onestamente lo abbiamo conquistato con le sue stesse passioni“.

“Conoscevo lo show e conoscevo delle persone che ci lavoravano che mi hanno detto he mi sarebbero piaciuti tutti,” ha spiegato Welling “ed effettivamente è stato proprio così, voglio dire sul set non faccio che ridere, è una vera gioia lavorare lì, per quanto possa apparire come un cliche. Sono felice e fiero quando parlo di questa serie e non faccio che suggerire a tutti di guardarla“.

Uno degli elementi che lo ha sicuramente attratto è stato quello che gli sia stato offerto un ruolo molto diverso da quello che lo ha reso famoso, nonostante le idee personali di Henderson:

“Ho visto ogni singolo episodio di Smallville, ma per lui abbiamo pensato ad un ruolo molto diverso da quello e chredo che questa cosa gli sia piaciuta molto,” così come ha ribadito l’altra showrunner della serie, Ildy Modrovich, che ha rivelato che Marcus Pierce “non è decisamente il ragazzo americano della porta accanto che era nel ruolo di Clark Kent/Superman in Smallville. Mentre il personaggio di Clark Kent rappresentava qualcuno di innocente, Marcus è decisamente più impassibile, è una persona che ha visto e fatto molte cose e risulta piuttosto sbrigativo con le persone“.

Una personalità che, ovviamente, finirà per scontrarsi con quella della detective Chloe Decker:

“Pierce è un duro che non vuole perdere tempo con nessuno. Mentre Lucifer è uno tutto battute e divertimento, lui è uno pratico, la sua passione per il proprio lavoro, inoltre, potrebbe mettere sull’attenti Chloe che all’inizio della stagione comincerà a sentirsi messa in ombra dal suo consulente oppure tra i tre potrebbe nascere un classico triangolo amoroso“.

Più avanti poi si comincerà a intuire che Pierce ha un tornaconto personale che finirà per farlo scontrare con Lucifer, anche se questo non è detto che abbia a che fare con nulla di soprannaturale:

“Per quanto concerne tutte le speculazioni che ho letto sul personaggio di Tom, posso dire che è sicuramente umano, anche se questo non significa che non nasconda qualche segreto“, ha conclusoHenderson.

La terza stagione di Lucifer debutterà negli Stati Uniti lunedì 2 ottobre su Fox.