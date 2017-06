Luther: la serie torna per la 5^ stagione con protagonista Idris Elba

BBC America ha appena annunciato che produrrà una nuova stagione, la quinta, del dramma inglese Luther, creato da Neil Cross e che nella nuova stagione tornerà anche il suo originario protagonista Idris Elba nel ruolo di John Luther. Le riprese della nuova serie limitata dovrebbero cominciare all’inizio del 2018.

La serie è apparsa in televisione l’ultima volta con la quarta stagione, composta da un film per la TV di due ore, a dicembre del 2015 e da allora si è a lungo parlato della possibilità che la serie tornasse per un quinto anno. Ecco cosa ha dichiarato il creatore dello show sulle pagine di Deadline:

“E adesso? E’ una domanda che viene fatta spesso sia a me che ad Idris. Cosa accadrà a John Luther dopo che lo abbiamo visto guardare indomito le strade della sua città, la sua Londra? non può essere finita qui, vero? Ci sono così tante cose che non sappiamo, così tanto lasciato in sospeso. Il fatto è che anche noi ci chiediamo la stessa cosa. Perché amiamo John e ci chiediamo che cosa gli succederà. per quanto mi concerne io sono spaventato dai mostri. I volti riflessi nelle vetri delle finestre. le mani sotto il letto. Le ombre per le strade. Chi le fermerà se non John Luther? Così abbiamo chiamato qualche vecchio amico e gli abbiamo chiesto se gli sarebbe piaciuto scoprire cosa sarebbe successo dopo ed hanno risposto di sì. Quindi faremo proprio questo: scopriremo cosa succederà adesso. Quindi, cosa succede? Succede che Luther sta tornando.”

“Neil, la BBC ed io abbiamo parlato di una nuova stagione e non vedo l’ora di metterla assieme, sono impaziente di indossare di nuovo il mio cappotto,” ha aggiunto il protagonista della serie.

Luther ha ottenuto ben 11 nomination agli Emmy, compresa una per miglior film per la TV e migliore attore protagonista per Elba che ha vinto anche un Golden Globe, un SAG award, un NAACP Image Award ed un Critics’ Choice Award per il suo ruolo.

“Nei Cross, Idris Elba ed il resto del team sono dei geni ed attendiamo tutti con il fiato sospeso cosa accadrà nella prossima stagione di questo brillante show,” ha concluso Sarah Barnett, presidente della BBC America.