Marvel’s Inhumans: la ABC rivela la data del debutto della serie

Yahoo! ha annunciato in esclusiva che la prima stagione di Marvel’s Inhumans debutterà negli Stati Uniti, sulla ABC, venerdì 29 settembre 2017 con una première di due ore e che i primi due episodi – la stagione sarà composta da otto puntate in totale – saranno anche rilasciati in esclusiva nei cinema IMAX a partire da venerdì 1° settembre, sempre negli Stati Uniti.

ARGOMENTI CORRELATI – Upfront 2017: il nuovo palinsesto per la stagione 2017-18 della ABC

La nuova serie della ABC sarà preceduta dalla settima e rivoluzionata stagione di Once Upon a Time e una volta che saranno mandati in onda tutti ed 8 gli episodi della prima stagione, a prendere il suo posto sarà Agents of S.H.I.E.L.D. la cui data della programmazione non è ancora stata annunciata, essendo la ABC l’unico network a non aver ancora rilasciato la programmazione per la prossima stagione televisiva 2017-18.

ARGOMENTI CORRELATI – Marvel’s Inhumans: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie della ABC

Marvel’s Inhumans racconterà la storia di una famiglia reale di super-umani guidata da Black Bolt, interpretato da Anson Mount. Nello show reciteranno anche Serinda Swan (Graceland) e Ken Leung (Lost), nei ruoli della moglie di Black Bolt, Medusa e di suo cugino e consigliere Karnak, Iwan Rheon (Game of Thrones) nel ruolo di Maximus, Eme Ikwuakor (Extant) nel ruolo di Gorgon, Isabelle Cornish (Puberty Blues) nel ruolo di Crystal, Ellen Woglom (Outlaw) in un ruolo tutt’ora coperto dal segreto, Sonya Balmores (Beyond the Break) nel ruolo di Auran e Mike Moh (Street Fighter: Assassin’s Fist) nel ruolo di Triton.

Qui di seguito il poster ufficiale della serie: