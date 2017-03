Marvel’s Inhumans: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie della ABC

ABC ha promosso direttamente a serie Marvel’s Inhumans, una serie drammatica d’azione che verrà trasmessa nel palinsesto televisivo del prossimo anno: la prima stagione sarà costituita da 8 episodi e racconterà la storia di Freccia Nera (Black Bolt) e degli Inumani, una specie immaginaria creata da Stan Lee e disegnata da Jack Kirby per la Marvel Comics nel 1965.

I primi due episodi verranno trasmessi in anteprima negli Stati Uniti nei cinema IMAX a settembre. Gli Inumani, supereroi creati tramite esperimenti della razza extraterrestre dei Kree per essere usati come armi, che hanno vissuto per millenni nascosti nelle vette dell’Himalaya nascondendosi agli umani, sono già stati introdotti nella seconda stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. quando Skye (Chloe Bennet) evolve in una inumana, la nuova serie della ABC, tuttavia, non avrà legami con Agents of S.H.I.E.L.D.

Per quanto concerne il casting della serie Iwan Rheon (Game of Thrones) è stato scritturato per interpretare il ruolo di Maximus, cioè il fratello/avversario di Freccia Nera, un personaggio definito un “intelligente, affascinante e devoto alla gente di Attilan, la città dove vivono gli Inumani, specialmente a suo fratello, il re Black Bolt. Maximus tuttavia non fa mistero del suo desiderio di poter indossare egli stesso la corona.”

Anson Mount interpreterà il ruolo del protagonista Freccia Nera (Black Bolt) descritto come “l’enigmatico, imponente re degli Inumani, dalla voce così potente che anche il più soave dei suoi sussurri può distruggere una città.”

Serinda Swan, avrà invece il ruolo di Medusa, regina degli Inumani nonché moglie di Freccia Nera e sua più fidata consigliera. Medusa ha il potere di usare i propri capelli come armi. “Serina impersona medusa in tutta la sua gloria e meraviglia,” hanno dichiarato il responsabile della Marvel TV e lo showrunner Scott Buck. “Serinda Swan è di una regale eleganza e la sua forza interiore e la sua fierezza sono determinanti per il ruolo di Medusa, non potremmo essere più fieri di averla nel ruolo della regina di Attilan.”

Ken Leung interpreterà il ruolo di Karnak, il cugino nonché consigliere di Freccia Nera (Black Bolt) che ha la capacità di vedere i difetti in ogni persona o piano.

In ultimo sono stati scritturati anche Isabelle Cornish (Australia Day) che sarà Medusa la sorella minore di Crystal, Eme Ikwuakor (Concussion) il cugino di Freccia Nera, Gorgon e Mike Moh (Empire) che avrà il ruolo dell’ambizioso Triton, mentre Sonya Balmores (Soul Surfer) sarà Auran, il capo delle guardie reali ed Ellen Woglom entrerà nel cast nel ruolo di un personaggio la cui identità non è stata resa nota, di cui si sa tuttavia che lavora in una società aerospaziale, che è appassionata al suo mestiere e che adora tutto ciò che concerne lo spazio e la luna.

Dal set nelle Hawaii, nel frattempo, su Twitter sono spuntate le prime immagini degli attori in costume

“Inhumans” filming in downtown Honolulu today. Roel Reine, Lockjaw & mystery man in black on set. Seems to take place on Oahu. Thx B 4 pics. pic.twitter.com/RZyf0bMGVw — Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) 6 marzo 2017