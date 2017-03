Max Thieriot nel ruolo di un Navy SEAL nel pilot della CBS

Bates Motel è sul punto di chiudere i battenti, ma Max Thieriot, Dylan Massett in Bates Motel, ha già trovato un nuovo ruolo.

L’attore ha infatti firmato un contratto con la CBS per entrare nel cast dell’episodio pilota del nuovo dramma incentrato sui Navy SEAL. Il pilot, scritto da Ben Cavell (Justified), seguirà le avventure di un team di Navy SEAL durante le rischiose missioni che li porteranno a viaggiare in tutto il mondo. nello specifico Max Thieriot interpreterà il ruolo di Clay un giovane militare molto capace, la cui apparente spacconeria, nasconde in realtà una grande insicurezza.

Oltre a Thieriot nel cast del dramma troviamo anche Neil Brown Jr. (Suits, Insecure) che interpreterà il ruolo di Ray, un altro membro dell’unità di élite dei SEAL, mentre il ruolo del protagonista, Jason, deve ancora essere assegnato. Produttore esecutivo della serie sarà lo stesso Cavell insieme a Sarah Timberman, Carl Beverly e Chris Chulack (Shameless), che dirigerà il pilot.

Sin dal 2013, Thieriot ha interpretato in Bates Motel il ruolo del problematico Dylan Massett il fratellastro del protagonista Norman Bates, trasferitosi a White Pine Bay per stare più vicino a sua madre Norma, la serie è attualmente in onda sulla A&E alla sua quinta e finale stagione, tra gli altri ruoli di Thieriot troviamo anche quello del Texas Ranger Jack Hays nella miniserie di History Texas Rising del 2015.

Se il pilot verrà promosso a serie, sarà trasmesso dalla CBS nel palinsesto della prossima stagione televisiva.