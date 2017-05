Netflix: hacker rilasciano episodi di Orange is the New Black

Durante il fine settimana Netflix è stata soggetta ad un attacco hacker da parte di un gruppo che su Twitter di fa chiamare thedarkoverlord (@tdohack3r) e che ha scritto ha ricattato la piattaforma online chiedendogli il pagamento di un riscatto, pena, la distribuzione anticipata degli episodi della quinta stagione di Orange is the New Black che sarebbero dovuti uscire il 9 giugno. Nel messaggio di riscatto i pirati informatici asseriscono anche di aver rubato serie da altri Studios. Un rappresentante di Netlfix, che ha dichiarato che la società è informata sui fatti, che i loro server erano stati violati ed ha aggiunto che l’FBI sta indagando sulla minaccia, ma poche ore dopo la minaccia è diventata realtà e 10 puntate della serie sono state messe a disposizione per il download seguite da questo tweet:

“Chi è il prossimo della lista? FOX, IFC, NAT GEO e ABC. Oh, quanto ci divertiremo. Non stiamo giocando più.”

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we’re all going to have. We’re not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29 aprile 2017

In un successivo cinguettio (ora rimosso) il gruppo ha dichiarato:

“Salve, sono thedarkoverlord (@tdohack3r) e sono qui per fare una comunicazione. Siamo di nuovo qui: vi siamo mancati? Certo che sì. Siamo pronti a scommettere che siamo mancati anche a Netflix. A tal proposito, Netflix ha chiaramente ricevuto il nostro messaggio considerato che hanno fatto una dichiarazione pubblica e sono stati tra i primi a scaricare una copia della loro stessa proprietà (ma ciao 69.53.235.76!) – eppure hanno continuato a non risponderci. Sapendo questo (e considerato che non è bello lasciare qualcuno appeso) abbiamo deciso, dopo un’accesa discussione in cui è stato bevuto anche dell’alcool, di rilasciare i primi 10 episodi della quinta stagione di Orange Is The New Black. Sappiate che gli episodi in tutto sono 13. Tuttavia, abbiamo agito così in fretta che gli episodi 11-13 non erano ancora a disposizione. Forse Netflix prenderà in considerazione l’idea di rilasciare la serie in anticipo ora che il gatto è fuori dal sacco?”

Si attendono a questo punto sviluppi, sia sul fronte dei pirati informatici che su quello di Netflix, i cui sistemi di sicurezza sono stati indubbiamente violati, e bisognerà vedere anche cosa accadrà con gli altri network minacciati e quali sono le serie che sono state rubate.