Once Upon a Time 7: spoiler ed immagini dalla settima stagione

La settima stagione di Once Upon a Time, come anticipato al San Diego Comic-Con, sarà molto diversa da quello a cui eravamo abituati con i – pochi – superstiti del cast originale impegnati in nuovi ruoli e ovviamente nuove avventure ed una serie di personaggi inediti a cui il pubblico dovrà abituarsi. Qui di seguito vi riportiamo tutte le novità annunciate sulla settima stagione dello show fino ad ora.

ARGOMENTI CORRELATI – SDCC 2017: TUTTI I CAMBIAMENTI DI ONCE UPON A TIME 2.0

Come noto Emilie de Ravin, l’interprete di Belle, assieme a Rebecca Mader (Zelena), Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard/Biancaneve), Josh Dallas (David Nolan/Il principe azzurro), Jared Gilmore (Henry Mills) e Jennifer Morrison (Emma Swan) è una delle attrici che è stata esclusa da OUAT 2.0, ciò nonostante gli autori hanno promesso che l’attrice tornerà nel quarto episodio per dare l’opportunità di chiudere degnamente la sua storyline.

Con tanti personaggi a dare l’addio alla serie, era inevitabile che avessimo dei nuovi ingressi nello show e dopo quello di Rose Reynolds (Alice), Adelaide Kane (Drizella), Mekia Cox (Tiana), Gabriella Anwar (la signora Tremaine), Dania Ramirez (Cenerentola) ed Andrew J. West (Henry Mills adulto) è stato annunciato l’ingresso nel cast di Emma Booth, che interpreterà una strega davvero cattiva ed una nuova minaccia per gli ex abitanti di Storybrook.

Ma cosa accadrà esattamente ai “vecchi” membri del cast sopravvissuti all’epurazione della settima stagione?

Lo show subirà un cambiamento radicale dal momento che i personaggi che conoscevamo sono stati colpiti da una maledizione che ha cambiato completamente le loro vite, Killian sarà infatti un agente di polizia, mentre Regina è diventata la proprietaria di un bar situata nel quartiere di Seattle, Hyperion Heights nel quale – un po’ come faceva a Storybrook – Carlyle, alias Tremotino, regnerà come una sorta di losco personaggio, con le mani in pasta in diversi, dubbi affari.

Dopo la première, nella quale verranno mostrate le nuove identità dei vecchi personaggi dello show ed introdotti quelli nuovi, la seconda puntata sarà invece dedicata al ritorno (temporaneo) di Jennifer Morrison, nel quale apprenderemo cosa sarà successo al suo personaggio e perché non ritornerà nella serie. Le prime immagini dell’episodio (distribuite in esclusiva da EW e che trovate nella nostra gallery), mostrano Emma al fianco del marito Killian nella puntata dal titolo A Pirate’s Life che sarà Hook-centrico. I creatori della serie, Adam Horowitz e Eddy Kitsis, promettono una degna ed emozionante conclusione della loro storia, ma sicuramente per i fan dello show non sarà facile dare l’addio a questa coppia che ha costituito la linfa vitale dello show per ben sei anni, soprattutto dopo aver dato loro il lieto fine nel quale speravano.

Il terzo episodio sarà invece dedicato al debutto di Tiana (Mekia Cox) che in questa versione del personaggio sarà un principessa con una precisa missione, quella di ridare la libertà agli abitanti del suo reame.

La settima stagione di Once Upon a Time debutterà negli Stati Uniti, venerdì 6 ottobre sulla ABC.