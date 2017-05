Once Upon a Time: Jennifer Morrison annuncia l’addio alla serie

A poche ore dalla messa in onda della penultima puntata della sesta stagione, nonché riuscitissimo episodio musicale di Once Upon a Time, la protagonista Jennifer Morrison ha pubblicamente annunciato che anche se la serie tornasse per una settima stagione, lei non farà più parte del cast.

“Nel raggiungere la scadenza dei miei 6 anni di contratto in ONCE UPON A TIME, ho dovuto affrontare una difficile decisione,” ha spiegato l’attrice in un lungo post sul suo account Instagram. “La ABC, Eddy Kitsis e Adam Horowitz mi hanno gentilmente invitata tornare tra i protagonisti. Dopo un’attenta considerazione, ho deciso che al livello creativo e personale per me è tempo di guardare avanti. Emma Swan è uno dei personaggi che ho interpretato che ho amato di più, i miei 6 anni in ONCE UPON A TIME hanno cambiato la mia vita nei modi più disparati. Sono stregata dalla passione e dall’affetto dei fan. Sono onorata di aver avuto un ruolo centrale in questo show. Sarò per sempre grata ad Adam, Eddy e alla ABC per avermi fatto il dono di Emma Swan. Nell’affrontare nuove sfide creative, contnuerò a partecipare alle convention dei fan ogni volta che i miei programmi me lo concederanno, sono sempre stata impaziente di incontrarli. Se la ABC ordinerà una settima stagione, ho accettato di apparire in un episodio e continuerò sicuramente a guardare ONCE UPON A TIME. la creatività degli showrunner mi ha sempre ispirata e non vedo l’ora di vedere che cosa continueranno a sviluppare e reinventare per lo show #Onceuponatime #EmmaSwan #UglyDucklings”

Come segnalato da EW, i produttori esecutivi Adam Horowitz e Edward Kitsis hanno rilasciato a loro volta la seguente dichiarazione:

“Gli ultimi 6 anni di lavoro con Jennifer nel ruolo di Emma Swan sono stati davvero magici. Vedendola dare vita ad Emma è riuscita a fare più di quanto potessimo desiderare – perché ha creato una nuova principessa Disney, piena di forza, intelligente e con un guardaroba pieno di giacche di pelle rossa. Non vederla ogni giorno ci farà sentire la sua mancanza, ma la sua impronta in Once Upon a Time è incredibile. Sarà sempre parte del cuore e dell’anima dello show. Ciò detto, solo perché Jennifer non tornerà il prossimo anno non significa che non rivedremo la nostra salvatrice.”

L’uscita di scena dell’attrice, ovviamente, lascia intendere che la profezia sulla sua morte del suo personaggio potrebbe davvero avverarsi, soprattutto dopo che Emma ha avuto il suo “e vissero felici e contenti” nell’episodio di domenica sera in cui ha sposato il suo amato Hook (Colin O’Donoghue) un attimo prima che Black Fairy (Jamie Murray) lanciasse la sua maledizione destinata a separare la Salvatrice dalle persone che ama in vista della loro Battaglia Finale che i fan potranno vedere nel finale di stagione (e forse di serie) di due ore che andrà in onda negli Stati Uniti domenica prossima.

Comunque vadano le cose, gli showrunner hanno promesso ai fan un senso di chiusura con il prossimo episodio e se mai lo show venisse rinnovato, dovranno affrontare la difficile sfida di resettare la storia della serie che si ritroverà senza la sua indiscussa protagonista. Contrariamente a quanto si possa pensare, la decisione dell’attrice di lasciare la serie potrebbe pesare positivamente sul rinnovo, perché il consistente budget che sarebbe stato usato per rinnovarle il contratto, potrebbe essere impiegato altrimenti, permettendo a Once Upon a Time di avere una stagione di commiato.

La sesta stagione di di Once Upon a Time va in onda negli Stati Uniti ogni domenica sulla ABC.