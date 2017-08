Outlander 3: le bollenti immagini di Jamie e Claire dal set sudafricano

Per la gioia dei fan di Outlander, serie di Starz tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, Entertainment Weekly ha pubblicato un bollente (figurativamente e letteralmente parlando) servizio fotografico dal set sudafricano della nuova stagione.

“Mi è piaciuto tantissimo girare in Sud Africa“, ha dichiarato Caitriona Balfe a EW. “A volte è stata un po’ dura per il caldo, c’erano temperature alle quali non siamo abituati ed il copione richiedeva molte energie, trascorrevamo tutto il giorno su una spiaggia o nella giungla, ma ho apprezzato l’opportunità di poter fare qualcosa di fisicamente impegnativo, quindi è andato tutto bene, è stato un bel cambiamento rispetto alla gelida Scozia“. Alcune delle scene girate nel paese hanno richiesto degli impegnativi stunt in acqua:

“per la maggior parte delle volte non mi hanno lasciato fare tutto quello che avrei voluto“, ha proseguito la Balfe. “Hanno usato delle controfigure per questioni assicurative, ma credo che Sam [Heughan] ed io — ed anche Tobias [Menzies] in verità — avremmo preferito fare più scene, perché a tutti piace essere coinvolti anche nella parte più fisica di questo lavoro“.

Sam Heughan si è detto entusiasta dell’opportunità di girare in un nuovo set. “Penso di non essere mai stato tanto rilassato su un set,” ha dichiarato l’attore. “Jamie è sempre ricoperto di fango, praticamente è come lo strato di una torta, ogni sera arrivavo a casa pieno di terra e nonostante tutte le docce, mi svegliavo la mattina con le lenzuola ricoperte di trucco, è una delle tante gioie di interpretare Jamie Fraser“. In quanto alle scene girate sul veliero Heughan ha dichiarato che che arrampicarsi sull’albero della barca è stato fantastico, “Avevamo un veliero altissimo a nostra disposizione nel mezzo del deserto“.

“Ed è buffo perché ad un certo punto cominci davvero a sentire il mal di mare“, ha aggiunto la Balfe, descrivendo come i velieri fossero equipaggiate con dei bilancieri per dargli il movimento: “Tutte le navi si muovevano e siccome noi eravamo sottocoperta, al buio, non potevamo vedere l’orizzonte, è stata un’esperienza… interessante!”

La decisione di girare in Sud Africa, ha contribuito nel ritardo della messa in onda della terza stagione della serie:

“Comprendiamo il disappunto dei fan, ma non avremmo potuto metterci meno tempo“, ha dichiarato la co-produttrice esecutiva Maril Davis. “Ciascun episodio richiede quattro settimane di preparazione, le persone pensano che siamo andati in vacanza per un mese, ma in realtà avevamo davvero bisogno di quel tempo in più“.

In quanto alla famigerata scena che segna il momento in cui i due innamorati si incontrano di nuovo e che avverrà solo nel sesto episodio, Matthew B. Roberts, il produttore esecutivo, a novembre del 2016 ha twittato un’immagine del copione che segna proprio quel momento, immagine che ha scatenato un’immediata reazione da parte dei fan dei romanzi, sconvolti all’idea che l’iconica scena potesse essere stata cambiata rispetto all’originale. Ma Roberts non solo ha riprodotto scrupolosamente il momento, ma l’ha reso persino migliore.

“Questa non è solo la storia di Claire, ma quella di Jamie e Claire, quindi volevamo mostrare entrambe le prospettive di quel momento. Nel libro, l’incontro è vissuto dal punto di vista di Claire, è lei ad entrare nel negozio, ma io volevo avere anche il punto di vista di Jamie di quell’esatto momento e volevo anche che i fan potessero vivere due volte quella scena, la stanno aspettando da così tanto tempo! E’ stato interessante poter immaginare i sentimenti di Jamie in quel momento. Mentre adattavo il copione, ne ho twittato uno stralcio ed i fan sono esplosi pensando che lo stessi cambiando rispetto all’originale e la cosa mi ha fatto sorridere, perché sapevo cosa stavo facendo, sapevo che stavo istigando quella reazione, essendo a conoscenza di cosa poi avrebbero visto dopo, era tutto pianificato.”

Per quanto concerne la performance della Balfe e di Heughan in quella scena, Roberts ne è entusiasta:

“Credo che Cait e Sam siano riusciti a racchiudere in quella scena l’incredibile momento in cui si rivedono, coscienti di essere stati lontani per venti anni e credo che la cosa speciale sia che, nonostante le molte volte in cui abbiamo ripetuto la scena, ogni volta sono riusciti a cogliere quel momento di consapevolezza. E non è una cosa facile da ottenere“.

La terza stagione di Outlander tornerà negli Stati Uniti il 10 settembre su Starz.