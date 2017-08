Outlander: un video sulla terza stagione mostra potenziali spoiler

Durante i Television Critics Association estivi la Starz ha rilasciato un video speciale di Outlander, confermando quanto già sapevamo dalla visione della première della terza stagione al Comic-Con di san Diego, di cui vi abbiamo svelato già ogni segreto, che Black Jack Randall , l’acerrimo nemico di Jamie, muore nella battaglia di Culloden dopo uno scontro proprio con l’uomo che gli ha provocato tanti tormenti, lasciandolo, a sua volta, gravemente ferito sul campo.

Osservando i fotogrammi del video rilasciato in esclusiva dal network, possiamo evincere altri particolari, alcuni tratti dal primo episodio della terza stagione dell’attesissimo show, altri da quelli successivi:

– Una Claire incinta che piange dopo che Frank esce di casa sbattendo la porta;

– Un barbuto Jamie che si lascia confortare da Jenn a Lallybroch;

– Claire che appare a Jamie dopo la battaglia di Culloden;

– Fergus che discute con Jamie dicendogli “Slo perché tu sei diventato un codardo, non significa che anche io lo sia“;

– Claire che dice al suo collega/amico Joe Abernathy a proposito di Jamie, “Il vero padre di Bree”;

– Una donna che dice a Claire di essere fortunata e che non troverà un altro uomo come Frank;

– Il look di Claire che cambia negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta;

– Frank che dice a alla moglie “Claire, quando io sono con te, sono con te, ma tu sei con lui“.

“Questa è una coppia che si amerà per sempre,” riferisce la protagonista Caitriona Balfe nel video, aggiungendo:

“La terza stagione sarà incredibilmente romantica“.

E a proposito di romanticismo, è inevitabile che uno dei momenti più attesi della stagione sarà quello in cui i due amanti finalmente si riuniranno, incontro che – come abbiamo già anticipato – non avverrà tuttavia molto presto. Lo showrunner Ronald D. Moore, ha infatti confermato che rivedremo Jamie e Claire insieme a partire dal sesto episodio della stagione:

“Come sempre, cerchiamo di seguire i libri, nei quali ci sono ben cinque capitoli in cui viene descritta la vita condotta da Jamie dopo la battaglia di Culloden ecco quindi spiegate le cinque puntate nelle quale verrà anche esplorata la vita di Claire, di Frank e di Brianna. Abbiamo deciso di fare questo parallelo per la prima metà della stagione e cinque episodi ci sembravano il tempo giusto, anche per far montare il desiderio degli spettatori di rivedere Claire e Jamie riuniti. Inoltre era importante far trascorrere la giusta quantità di tempo per far capire quanto la separazione sia pesata loro, senza dare la sensazione che non fosse stata importante“.

La terza stagione di Outlander debutterà negli Stati Uniti domenica 10 settembre su Starz.