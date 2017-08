Patrick Dempsey torna in TV con La verità sul caso Harry Quebert

Dopo aver lasciato Grey’s Anatomy nel 2015, Patrick Dempsey ha mantenuto la parola data e si è tenuto lontano dalla televisione per occuparsi principalmente della moglie e della sua crisi matrimoniale, ormai risolta, tenendosi sostanzialmente lontano dai riflettori, ma adesso – così come leggiamo su TVLine – l’attore ha annunciato il suo ritorno in televisione nel ruolo del protagonista dell’adattamento in 10 episodi del romanzo di Joël Dicker, La verità sul caso Harry Quebert.

L’omonimo libro, pubblicato nel 2014, racconta la storia di un giovane scrittore, Ben Schnetzer, che si reca presso la casa di Harry Quebert in cerca di ispirazione, ma qui scopre che l’uomo è stato accusato di aver assassinato la quindicenne Nola Kellergan, scomparsa l’anno precedente. Nella serie, oltre a Dempsey, reciterà anche Damon Wayans Jr. nel ruolo di un investigatore, Virginia Madsen, Kristine Froseth, Colm Feore, Josh Close, Matt Frewer, Connor Price, Tessa Mossey, Victoria Clark, Craig Eldridge, Kurt Fuller, Don Harvey, Felicia Shulman eWayne Knight. La regia della miniserie sarà affidata a Jean-Jacques Annaud, mentre Lyn Greene e Richard Levine (Masters of Sex) hanno scritto diverso dei 10 episodi previsti, che andranno in onda su EPIX. La serie è attualmente in produzione a Montreal.

“La verità sul caso Harry Quebert era il progetto ideale per la mia prima avventura televisiva americana,” ha dichiarato Annaud. “E’ un racconto ricco e pieno di sfumature che si svolge in una piccola cittadina del New England , con tutti gli elementi del classico racconto del mistero. Avere la MGM ed i produttori Tarak Ben Ammar e Fabio Conversi come partner mi ha dato l’opportunità di mettere insieme un cast formidabile ed una troupe di incredibile talento, il loro entusiasmo per il progetto è equiparabile al mio“.

Questo ruolo segna il ritorno di Dempsey in televisione dopo la morte del personaggio di Derek Shepherd, da lui interpretato sin dagli esordi della serie, Derek Shepherd, un’uscita di scena che “è avvenuta senza che me ne rendessi pienamente conto“, dichiarò l’attore in un’intervista con EW nel 2015. “Uscire dalla serie mi ha colto di sorpresa, ma è accaduto in maniera armonica e mi è piaciuto come è stato scritto“.

La verità sul caso Harry Quebert non ha ancora una data ufficiale di messa in onda.