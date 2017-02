Pilot: altre novità per la Fox e USA Network

Dylan McDermott (The Practice) sarà il protagonista del pilot della commedia della Fox dal titolo LA –> Vegas. Il protagonista di Stalker interpreterà il ruolo del capitano Dave, pilota del volo 1710, un uomo descritto come “impertinente, ma anche un bambinone, un adorabile narcisista che sente che legare con i suoi passeggeri sia tanto importante quanto pilotare il suo aereo.” La commedia a camera singola sarà prodotta da Will Ferrell ed Adam McKay e seguirà le storie di alcuni outsider che nel loro posto di lavoro combattono per trovare il proprio posto nel mondo.

Sempre per la Fox è stato annunciato che anche Lauren Graham ha firmato per partecipare come protagonista al pilot della commedia a camera singola dal titolo Linda From HR. la serie racconterà la vita di Linda Plugh un’impiegata di HR la cui vita da noiosa e insoddisfacente cambierà improvvisamente, obbligandola a cercare di bilanciare il suo lavoro e la sua famiglia con un segreto che ptrebbe sconvolgere la sua esistenza ed il tutto a causa di una cattiva decisione. Il pilot è firmato Itai Grunfeld e Geoff Barbanell e sarà diretto da Marc Buckland (My Name is Earl, Scrubs), mentre la serie è prodotta da Tracy Katsky, Aaron Kaplan e Dana Honor.

Josh Duhamel (11.22.63), Jimmi Simpson (House of Cards) e Bokeem Woodbine (Fargo) sono invece stati scelti da USA Network come protagonisti del pilot di Unsolved, un docu-dramma che descriverà l’indagine per gli omicidi di Biggie Smalls e Tupac Shakur. Nel pilot Duhamel interpreterà il ruolo dell’ex detective della polizia di Los Angeles Greg Kading, che diresse diverse task force che si occuparono del caso. Simpson sarà invece il detective Russell Poole, che fu coinvolto nelle indagini a partire dal 1997 e sospettò che il dipartimento di polizia stesse nascondendo qualcosa e Woodbine interpreterà il ruolo dell’ufficiale Daryn Dupree, che divenne membro della task forze nel 2006 grazie alla sua conoscenza delle gang e dell’industria del rap della città. La serie sarà basata sul romanzo di Kading dal titolo Murder Rap: The Untold Story of Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations by the Detective Who Solved Both Cases e l’episodio pilota sarà diretto dal vincitore del primo Emmy per The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Anthony Hemingway.