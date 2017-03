Prequel di The Big Bang Theory, trovato il volto del piccolo Sheldon

La CBS sta lavorando ad uno spinoff/prequel di The Big Bang Theory, una serie senza ancora un titolo ufficiale che racconterà la storia del piccolo Sheldon Cooper e della sua vita in Texas, Jim Parsons servirà da produttore esecutivo insieme al co-creatore di Big Bang, Chuck Lorre e allo showrunner Steve Molaro. La notizia che il network stesse lavorando al prequel di una delle sue serie di punta è stata rivelata contemporaneamente a quella con cui sono stati annunciati i rinnovi dei contratti per due anni con tutte le star dello show, compresi Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Iain Armitage – una delle piccole star di Big Little Lies della HBO – secondo TVLine sarebbe sul punto di firmare il contratto per interpretare il ruolo del piccolo Sheldon Cooper (Jim Parsons) nel prequel e spinoff di The Big Bang Theory in lavorazione presso la CBS. Nella miniserie televisiva della HBO Armitage era il pestifero figlio del personaggio interpretato da Shailene Woodley.

Zoe Perry, la figlia di Laurie Metcalf, che in The Big Bang Theory ha il ruolo della madre di Sheldon, dovrebbe invece interpretare la madre del piccolo Sheldon nel prequel. La Perry ha fatto delle comparse in Roseanne, Grey’s Anatomy, Private Practice, NCIS e Scandal ed ha avuto un ruolo ricorrente nel dramma della ABC The Family.

La decima stagione di The Big Bang Theory va in onda negli Stati Uniti ogni giovedì sulla CBS.