Promo: Supergirl e TGIT, le nuove immagini dalle première

A poco più di sue settimane dalle première delle serie delle serie di Shonda Rhimes, la ABC rilascia un promo che include le serie Grey’s Anatomy, How to get away with murder e Scandal, il famoso lineup del giovedì noto ai frequentatori dei social media come TGIT, cioè Thank God It’s Tuesday (grazie a Dio è giovedì), frase ormai attribuita agli appassionati delle serie della Rhimes che, notoriamente, vanno appunto in onda il giovedì negli Stati Uniti, facendo incetta di ascolti e rendendolo uno dei giorni più competitivi della settimana per i rating.

Dalle nuove immagini carpiamo alcuni indizi per le prossime stagioni delle serie, come il fatto che gli autori sembrino indicare chiaramente di voler esplorare una relazione tra Jackson e Maggie in Grey’s Anatomy. Nel promo ci viene anche mostrato il primo incontro tra Teddy e Owen, che segna il ritorno di Kim Raver nella serie, che potrebbe portare qualche ulteriore problema nella già provata coppia formata dall’uomo e da Amelia e uno scambio tra Alex e Jo, che sembrano essere tornati in termini decisamente più amicali, oltre a mostrarci i primi fotogrammi di Abigail Spencer nel ruolo di Megan, proprio mentre parla con Nathan chiedendogli se abbia una relazione.

Il promo, accompagnato dalle note di Look What You Made Me Do (Guarda che mi hai fatto fare) di Taylor Swift, mostra inoltre alcuni fotogrammi di Scandal, con Olivia che sfida il padre, oltre a uno Scott Foley a torso nudo, fornisce anche le prime immagini di Jimmy Smits in un ruolo ancora coperto dal mistero, ma definito “prominente” nella vita dell’Annalise (Viola Davis) di How to get away with murder.

La quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy debutterà negli Stati Uniti giovedì 28 settembre, seguita dalla quarta di How to get away with murder, mentre la settima ed ultima stagione di Scandal debutterà giovedì 5 ottobre.

Anche The CW rilascia un nuovo promo della première di Supergirl che mostra la “ragazza d’acciaio” che, non a caso, sarà anche il titolo dell’episodio dichiarare come National City le appartenga. La nuova stagione della serie tratterà il tema della crisi di identità dell’eroina la quale, dopo la separazione da Mon-El, decide che vivere come un essere umano provoca troppe sofferenza, arrivando alla conclusione che sia meglio occuparsi solo del suo ruolo di protettrice degli abitanti della sua città. Così, nelle immagini, la vediamo combattere contro un temibile avversario: Bloodsport, un cattivo della DC Comics pesantemente armato ed ossessionato dalla guerra del Vietnam che nei fumetti usava proiettili di kriptonite.

La terza stagione di Supergirl debutterà negli Stati Uniti lunedì 9 ottobre su The CW.