Russell Tovey nel ruolo di Raggio, un supereroe dichiaratamente gay

Russell Tovey entra nel cast del crossover delle serie Arrowverse nel ruolo del supereroe Raggio e presterà la voce al medesimo personaggio nella nuova serie animata che andrà presto in onda su CW Seed (servizio digitale di streaming), dal titolo Freedom Fighters: The Ray. Raggio è anche noto per essere il primo supereroe dichiaratamente gay ad avere una collana di fumetti a lui dedicata.

The CW aveva già annunciato l’uscita della serie animata Freedom Fighters: The Ray su CW Seed, che avrebbe affiancato Vixen, show che vedrà l’apparizione come guest star sia della versione animata del personaggio di Green Arrow (Stephen Amel) che di The Flash (Grant Gustin), in qualche modo quindi il crossover delle serie dell’Arrowverse, previsto per novembre, servirà dal lancio per il personaggio, che è possibile vedere nella copertina celebrativa dell’evento (in basso a destra), disegnata da Phil Jimenez.

TVLine ha riportato per primo che Tovey (Quantico) interpreterà per l’occasione il ruolo di Ray Terrill descritto come un reporter esposto ad una bomba genetica di luce che lo lascia con il potere della luce e che viene reclutato dal governo degli Stati Uniti per far parte dei Freedom Fighters e combattere la violenza e l’oppressione, dovunque esse esistano.

Nell’Universo DC sono esistite diverse versioni del personaggio: la prima è stata quella di Lanford Terrill, che debuttò nel 1940 nel numero 14 di Smash Comics, pubblicato dalla Quality Comics prima che fosse acquisita dalla DC ed era il membro di un gruppo chiamato Freedom Fighters che combatteva i nazisti in un universo parallelo chiamato Terra-X in cui la Germania vinceva la Seconda Guerra mondiale. Il figlio di Lanford, Ray, sviluppava poteri simili a quelli del padre e dopo la scoperta che suo padre era stato un supereroe, decideva di omaggiarlo e prenderne il posto, fu in occasione della Rinascita, il rilancio cioè degli eroi dell’Universo DC, dopo la chiusura dei Nuovi 52 nel 2011, che fu rivelato che Ray era gay.

Basandosi su queste informazioni, è quindi possibile che nel crossover di quest’anno gli eroi delle serie dell’Arrowverse si scontreranno con Terra-X in un’avventura che coinvolgerà in qualche misura Raggio e forse i Freedom Fighters.

Il nuovo crossover ed il personaggio di Tovey andrà in onda negli Stati Uniti, su The CW, nelle serate del 27 e 28 novembre, mentre la serie animata Freedom Fighters: The Ray andrà in onda sul servizio di streaming della CW a fine anno.