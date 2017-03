S.W.A.T.: i primi casting per il pilot della CBS

Shemar Moore, l’affascinante Derek Morgan di Criminal Minds potrebbe tornare presto sugli schermi della CBS, l’attore è infatti stato scritturato per l’episodio pilota di S.W.A.T.

La serie creata da Aaron Thomas, racconterà la storia del tenente della squadra speciale anti-crimine Daniel “Hondo” Harrelson, interpretato proprio da Moore, combattuto tra la lealtà che sente nei confronti della strada e quella che ha verso il suo lavoro ed i suoi compagni al quale verrà chiesto di guidare una unità speciale creata come “ultima risorsa per fermare il crimine a Los Angeles“. L’attore servirà anche come produttore nello show.

Oltre a Shemar Moore sono stati anche scritturati Lina Esco (Kingdom) e Kenny Johnson (Bates Motel): la Esco sarà Chris, un’ufficiale molto capace ed incredibilmente controllata in situazioni ad alto rischio, la donna non prenderà molto bene l’uscita di scena del leader della sua squadra e dall’arrivo di Harrelson, ma dimostrerà anche di essere una persona negativa e tornerà presto a concentrarsi sulle missioni che il team è chiamato a svolgere.

Johnson sarà invece Luca, il pilota del gruppo ed esperto ufficiale, un uomo che vive per il suo lavoro e che dietro ad un volante tende a divertirsi quasi troppo, è il genere di ufficiale che segue gli ordini senza metterli in discussione, una caratteristica necessaria in un team che deve essere sempre efficiente.