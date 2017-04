Scandal: la ABC non voleva la scena dell’aborto

In uno speciale di The Hollywood Reporter dedicato al giro di boa di Scandal dei 100 episodi, si è parlato di una delle scene più discusse dello show (se non dello scorso anno) che abbiamo visto nella quinta stagione in cui la protagonista, Olivia Pope (Kerry Washington) decideva di abortire il figlio concepito con il presidente degli Stati Uniti e suo amante Fitzgerald Grant, interpretato da Tony Goldwyn. La scena, pur non rivelando nulla di scabroso era piuttosto cruda, con la protagonista con indosso un camice da ospedale ed i piedi in posizione sopraelevata in un lettino da ginecologo. Seppure non venisse proferita parola, le implicazioni delle immagini trasmesse erano comunque evidenti, Olivia stava avendo un aborto senza aver condiviso la sua scelta con Fitz.

La scena è stata elogiata per aver mostrato l’aborto nella sua cruda semplicità, come una rapida procedura medica che non ha grosse ripercussioni fisiche su chi decide liberamente di prendere quella strada, ma la creatrice della serie Shonda Rhimes e Bellamy Young (che interpreta Mellie) hanno rivelato che qualcuno, alla ABC, non voleva che quella scena venisse girata.

“La ABC voleva tagliare la scena dell’aborto di Olivia“, ha rivelato la Young e la Rhimes ha rivelato che, al tempo, disse ai dirigenti che non avrebbe ceduto a nessun tipo di pressione:

“Gli dissi, ‘Fate pure, cambiate la scena, così faremo uscire centinaia di articoli in cui racconteremo quello che avete fatto’. Nella serie aveano parlato di una donna soldato che aveva abortito dopo essere stata stuprata e non avevamo mostrato nulla di diverso rispetto a quanto fatto vedere con Olivia – a loro perà non piaceva che fosse la protagonista a farlo. Era l’episodio di Natale, quindi – in sottofondo – abbiamo messo una musica natalizia“.