Scandal: rivelato il numero degli episodi della stagione finale

Shonda Rhimes e la ABC hanno ufficialmente deliberato e deciso il numero degli episodi da cui la stagione finale di Scandal sarà composta.

Così come annunciato da TVLine in esclusiva la settima e finale stagione del dramma politico del network sarà composto da 18 episodi, due in più rispetto alla stagione 6 della serie, che si era vista tagliare l’ordine degli episodi da 22 a 16 a causa della gravidanza della protagonista ed interprete di Olivia Pope, Kerry Washington.

Scandal finirà quindi la sua corsa dopo sette anni e 124 episodi.

“Decidere come far finire una serie è facile,” aveva dichiarato la creatrice della serie qualche mese fa. “Decidere quando farla finire è abbastanza semplice quando la data della fine è lontana anni. Ma poi farlo davvero? Alzarsi davvero e dire: ‘E’ il momento!’ è un po’ più complicato. Quindi il prossimo anno daremo tutto quello che possiamo, non lasceremo nulla sul tavolo. Celebreremo la fine nel modo in cui ci piace gestire le cose importanti nella famiglia di Scandal: tutti insieme, come dei gladiatori che corrono a tutta velocità verso il precipizio.”

La ABC è al momento l’unico network che non ha ancora annunciato la programmazione per la prossima stagione televisiva 2017-18.