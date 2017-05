Scandal si concluderà con la settima stagione

Mentre Grey’s Anatomy avrà il suo spinoff, con la prossima stagione Scandal saluterà il pubblico. Durante una conferenza stampa telefonica con il presidente della ABC, Channing Dungey, è stato infatti annunciato che la settima stagione dello show di Shonda Rhimes sarà anche l’ultima per Olivia Pope ed i suoi gladiatori

“Decidere come far finire uno show è facile,” ha dichiarato la creatrice della serie così come riportato da TVLine. “Decidere quando farla finire è abbastanza semplice quando la data della fine è lontana anni. Ma poi farlo davvero? Alzarsi davvero e dire: ‘E’ il momento?’ E’ un po’ più complicato. Quindi il prossimo anno daremo tutto quello che possiamo, non lasceremo nulla sul tavolo. Celebreremo la fine nel modo in cui ci piace gestire le cose importanti nella famiglia di Scandal: tutti insieme, come dei gladiatori che corrono a tutta velocità verso il precipizio“.

Channing Dungey, a proposito dell decisione di concludere la serie il prossimo anno, ha detto: “Ho sempre preferito chiudere uno show quando è al top della sua creatività, piuttosto che aspettare che le cose precipitino. I fan di Scandal vorranno che le cose finiscano come le aveva pensate Shonda e questa è una decisione che lei ha pensato essere la migliore per la serie e che noi supportiamo pienamente“.

La Rhimes aveva già dichiarato che, diversamente da Grey’s Anatomy, Scandal era una serie decisamente serializzata, il cui genere imponeva un percorso più breve, una scelta che i fan stessi dello show sembrano generalmente approvare.