Scongiurato lo sciopero degli autori, le serie TV sono salve

The Hollywood Reporter riferisce che lo sciopero degli iscritti al Writers Guild of America non si farà.

Dopo la scadenza del contratto degli autori televisivi, lunedì notte è stato raggiunto un nuovo accordo di tre anni che ha scongiurato il rischio di uno stop ai lavori che sarebbe costato milioni di dollari all’industria televisiva e cinematografica.

David Young, direttore esecutivo della WGA West, ha confermato che è stato firmato un nuovo contratto, raggiungendo un accordo più che soddisfacente per gli autori confermato da una dichiarazione rilasciata dalla WGA e dalla AMPTP:

“La Writers Guilds of America e la Alliance of Motion Picture and Television Producers hanno concluso le negoziazioni ed hanno raggiunto un nuovo accordo della durata di tre anni“.

L’ultimo sciopero degli autori, avvenuto nel 2007, era costato alla California tra i 2,1 ed i 2,5 miliardi di dollari, ragione per cui le parti devono aver saggiamente deciso di non ripetere la passata esperienza, cercando di venirsi incontro circa le reciproche esigenze.

Sembra che olte delle richieste degli autori siano state accolte, tra le quali ricordiamo una nuova regolazione del pagamento degli straordinari trascorsi a scrivere copioni per le miniserie, da calcolarsi in base al tempo passato effettivamente a lavorare e non al numero dei copioni scritti, l’obbligo contrattuale di impedire agli autori di una serie TV di non scrivere per altri show, parità degli stipendi a prescindere dal budget messo a disposizione per una serie, aumenti salariali uguali per tutti e non differenziati in base al tipo di categorie degli autori, cambiamenti per quanto concerne le assicurazioni sanitarie. Nei prossimi giorni sicuramente trapeleranno i dettagli del nuovo accordo mentre sia addetti ai lavori che appassionati di serie TV e di cinema possono tirare un sospiro di sollievo.