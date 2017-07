SDCC 2017: Agents of S.H.I.E.L.D. e Blindspot grandi assenti

Niente panel per Agents of S.H.I.E.L.D. al San Diego Comic-Con per la prima volta in cinque anni dal suo debutto.

Come confermato su Twitter dal produttore esecutivo Maurissa Tancharoen, la serie della ABC, creata in collaborazione con la Marvel, giunta alla sua quinta stagione non sarà presente alla convention californiana che si terrà a San Diego dal 20 al 23 luglio.

“Mi dispiace davvero che non saremo al SDCC, ma spero di vedervi tutti al NYCC. Sappiate che stiamo lavorando duramente per darci una meravigliosa quinta stagione“, ha cinguettato la Tancharoen.

Truly sorry we won’t be at #SDCC but we hope to see you at #NYCC.Just know we’re working hard to bring you an awesome S5 of #AgentsofSHIELD. — Maurissa Tancharoen (@MoTancharoen) 30 giugno 2017

Secondo la produttrice, la serie – che ritornerà negli Stati Uniti solo a partire dal 2018 dopo la messa in onda della prima stagione di Marvel’s Inhumans – sarà invece presente al New York Comic-Con, che si tiene ogni anno ad ottobre.

Anche Clark Gregg, protagonista della serie, ha lamentato l’assenza del cast al SDCC con una serie di divertenti tweet:

“Sono davvero dispiaciuto che non potremo incontrare i migliori fan del mondo al SDCC. la verità è che Henry ed Iain sono diventati così sexy che la polizia di San Diego e la security della Marvel non potevano garantire la loro sicurezza. Lo scorso anno persino un team di Inumani non sono riusciti ad impedire che una fortunata fan staccasse con un morso un pezzettino del lobo di un orecchio di Iain . Tornando seri, ci dispiace davvero per le persone che sono deluse dalla nostra assenza. Consideriamo i nostri leali e tosti fan responsabili per questa quinta stagione e le circostanze ci rendono più facili essere presenti al New York Comic-Con.”

Really disappointed we won’t get to hang with the world’s greatest fans at #SDCC17 #AgentsofSHIELD The truth is Henry and Iain… (1/2 ) — Clark Gregg (@clarkgregg) 30 giugno 2017

…have become so sexy that SDPD and @marvel security could no longer guarantee their safety. Last year even a team of actual Inhumans…(2/4) — Clark Gregg (@clarkgregg) 30 giugno 2017

…failed to prevent one (lucky) fan from nibbling off part of Iain’s ear lobe. In all seriousness, we’re really sorry to anyone who’s… (3/4) — Clark Gregg (@clarkgregg) 30 giugno 2017

disappointed. We consider our loyal, badass fandom wholly responsible for S.5 and though the timing this year puts us at #NYCC17 (4 of IDK) — Clark Gregg (@clarkgregg) 30 giugno 2017

We WILL find a way to provide a special thanks to the bamfy #AgentsofSHIELD #DemAgents fam that got us here. Love… (5/eleventy) — Clark Gregg (@clarkgregg) 30 giugno 2017

Anche Blindspot, serie della NBC giunta alla terza stagione, dopo un secondo anno piuttosto zoppicante in termini di ascolti, non sarà presente a San Diego. Tutto il cast della è da poco ripartito alla volta degli Stati Uniti dopo aver girato per qualche tempo parte della première nella nostra bellissima Venezia e anche questo show, con protagonisti Jaimie Alexander e Sullivan Stepleton, per ragioni organizzative, sarà ospite solo dell’evento newyorchese.

Nonostante l’assenza di Agents of S.H.I.E.L.D., la Marvel sarà comunque presente con i panel di Marvel’s Inhumans e con il dramma Legion, oltre a The Gifted e The Defenders.