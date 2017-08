SDCC 2017: gli ultimi spoiler sulla sesta stagione di Arrow

Come era prevedibile durante il panel di Arrow del Comic-Con non è stato rivelato chi, tra i personaggi rimasti imprigionati sull’isola di Lian Yu alla fine della scorsa stagione, sia uscito vivo, ciò nonostante non sono mancati gli scoop durante l’appuntamento con la serie, che con la prossima stagione diventerà il secondo più longevo show di CW dopo Supernatural.

La prima notizia rivelata è che la prossima stagione non avrà un grande unico cattivo quanto una serie di nemici che il Team Arrow dovrà affrontare, primo tra tutti Michael Emerson (Person of Interest) che interpreterà un ruolo di cui non sono ancora state rilasciate le specifiche, nella stagione riapparirà anche Anatoly ed il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha dichiarato che il pubblico riceverà presto un annuncio riguardante il Richard Dragon dei fumetti che vedremo nella serie come nemico di Arrow.

Parlando del suo nuovo ruolo di padre, un po’ come successo lo scorso anno con quello di sindaco, Stephen Amell ha ammesso che Oliver “non è il migliore dei padri“. Per poi proseguire:

“Il mio primo giorno sul set è stato trascorso interamente con Jack Moore, che interpreta William, nonostante il nostro legame non avevamo mai davvero recitato insieme ed ero molto nervoso, ma lui è andato oltre le mie aspettative ed adoro le scene con lui, ma si… Oliver è un padre di m#@#a“.

Per quanto concerne i flashback, come era stato già anticipato, non riguarderanno più il passato di Oliver, ma saranno utilizzati per mostrare la storia di altri personaggi, tra i quali spicca lo Slade di Manu Bennett che non tornerà solo nella premiere, ma per un arco narrativo a lui interamente dedicato.

Katie Cassidy ha rivelato quanto contenta sia di essere tornata come regular nella serie, ammettendo di avere la sensazione di non essersene mai davvero andata e per quanto concerne la dinamica delle relazioni tra il suo personaggio di Black Siren e gli altri, ha rivelato che sarà molto interessante e metterà a dura prova molti membri del Team Arrow.

Durante il panel si è anche parlato della misteriosa identità di Vigilante che Marc Guggenheim ha anticipato sarà comunque quella di un volto già noto agli appassionati della serie. In quanto quindi a visi conosciuti che torneranno nello show, nella sesta stagione rivedremo anche Kacey Rohl nel ruolo di Alena, la hacker di Helix.

Per quanto concerne invece l’ormai inossidabile coppia Oliver/Felicity, Amell ha dichiarato:

“Se lei è sopravvissuta io spero che riescano a riconciliarsi sulla questione di William e che poi si sposino, dopotutto lui le ha già fatto la proposta ed è rimasto ad aspettare, quindi spero che accada“.

Uno dei momenti più toccanti del panel non ha tuttavia riguardato la serie: una bambina tra il pubblico ha infatti rivelato ad Amell di essere malata di cancro e gli ha chiesto quando avrebbe ripreso la campagna delle magliette per Fuck Cancer. In tutta risposta il tono dell’attore è completamente cambiato e si è preso un po’ di tempo per dialogare con la giovane Sara alla quale ha infine regalato la catenina che portava al collo facendosi promettere di riaverla indietro il prossimo anno al panel di Arrow.

La sesta stagione di Arrow debutterà negli Stati Uniti il 12 ottobre su The CW.