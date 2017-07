SDCC 2017: il panel di Inhumans, nuova serie Marvel e grande delusione

Jeph Loeb, famoso produttore esecutivo della Marvel e presenza costante ed importantissima al San Diego Comic-Con, nonche’ vero mattatore dell’evento, è noto per riuscire a scaldare anche gli spettatori meno entusiasti, aggiungete a questo il pubblico della Ballroom 20, che difficilmente si dimostra un severo giudice delle serie che gli vengono mostrate, e saprete già in che tipo di atmosfera ci stiamo per addentrare.

Uno dei primi e piu’ attesi panel della prima giornata del SDCC 2017, e’ stato quello di Inhumans, serie che sbarcherà negli Stati Uniti il 29 settembre sulla ABC dopo che i primi due episodi verranno rilasciati in esclusiva nei cinema IMAX nei primi giorni dello stesso mese. All’evento sono state mostrate in esclusiva alcune scene del pilot, grazie alle quali sono stati presentati i diversi personaggi e i rispettivi interpreti che, così com’era stato anticipato, erano presenti anche al panel.

Chi ha seguito le varie notizie inerenti alla serie, saprà già che nei confronti di questo nuovo prodotto Marvel sono state gia’ mosse diverse e lo stesso Loeb, dimostrando una certa autoironia, è salito sul palco indossando la criticatissima parrucca di Serinda Swan (Medusa nella serie) e chiedendo al pubblico cosa avesse contro i lunghi capelli indossati dell’attrice nella serie che sullo schermo, se possibile, appaiono persino piu’ ridicoli e contribuiscono ad imbruttire un’attrice come come la Swan di rara bellezza. Quando poi la stessa Serinda è uscita sul palco per reclamare la sua rossa chioma, il produttore ha presentato il resto cast, introducendo ai presenti i vari personaggi protagonisti dello show.

Dalle immagini mostrate in anteprima apprendiamo che il protagonista Freccia Nera (Anson Mount) si esprime solo attraverso il linguaggio dei segni (un linguaggio studiato appositamente dall’attore insieme alla Swan, la quale – per tutto il corso della serie – gli presta letteralmente la voce per comunicare con il resto della loro famiglia e del loro entourage facendogli da interprete, un compito che Medusa prende molto seriamente, ma che non sempre svolge alla lettera, poiché la regina, un personaggio particolarmente forte, tende a volte a interpretare, più che riportare letteralmente il volere del compagno, nonché re.

Sempre a proposito di Medusa, è stata mostrata anche una clip in cui la regina si difende da Maximus (Iwan Rheon) usando proprio i tanto discussi capelli, e bisogna ammettere che la qualità degli effetti speciali è veramente scadente e non degna di un prodotto Marvel.

Un altro momento interessante del panel è stato quando Rheon ha espresso la sua iniziale preoccupazione sul personaggio di Maximus, perché, quando gli e’ stato proposto il ruolo, aveva avuto il timore che potesse essere un cattivo troppo simile al Ramsey di Game of Thrones, per poi rendersi conto che è più un antagonista del fratello, piuttosto che un vero e proprio cattivo. Ciò che è certo è che in un parterre di ottimi attori, il personaggio di Rheon finisce comunque per spiccare – come spesso accade con le controparti “malvage” dei protagonisti, che spesso finiscono per avere maggiore spessore dei buoni.

Per quanto Inhumans sia stata pubblicizzata come la prossima serie di sicuro successo della Marvel, noi siamo convinti che potrebbe avere invece diversi problemi. Per quanto ci asteniamo dal commentare sulla trama, poiché non abbiamo visto per intero l’episodio pilota, le scene che sono state mostrate in anteprima hanno comunque evidenziato troppi difetti, il più evidente dei quali è una qualità discutibile proprio degli effetti speciali, sicuramente fondamentali in un prodotto di questo genere.

Inhumans, come anticipato, debutterà negli Stati Uniti il 29 settembre sulla ABC.