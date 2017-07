SDCC 2017: il panel e la premiere della nuova stagione di Outlander

Il panel del Comic-Con di Outlander che si è tenuto nella Ballroom 20 è stato uno dei più attesi della seconda giornata soprattutto per l’inaspettata sorpresa che gli autori hanno voluto riservare alle quasi 5000 fortunate persone presenti nella seconda più estesa sala del Convention-Center, riunitesi per vedere i propri beniamini. Davanti ad un pubblico letteralmente in visibilio, la Starz ha infatti deciso di mostrare in anteprima la première della terza stagione della serie.

Ma prima di passare ad un riassunto di cio’ che abbiamo visto, riassunto che sara’ rigorosamente spoiler, parliamo brevemente di quanto accaduto durante il panel: inutile dire che tra le prime domande poste agli attori presenti in sala hanno spiccato quella inerente all’atteso scontro tra Jamie e Jonathan Randall e quella legata alla riunione tra Jamie e Claire, sulla quale però sia Sam Heughan che Caitriona Balfe hanno mantenuto il massimo riserbo, limitandosi a dire che sarà “molto intensa” e non avverra’ nei primi episodi della terza stagione.

I protagonisti hanno inoltre giocato a un simpatico gioco proposto dalla moderatrice, che dava due opzioni: rispondere ad alcune domande dicendo la verità o astenersi dal farlo accettando di danzare davanti a tutti. Inutile dire che, soprattutto per la natura delle domande, hanno scelto tutti di ballare piuttosto che rispondere, compreso Graham McTavish, giunto improvvisamente a panel già iniziato e accolto da un pubblico in visibilio.

Dopo che il pubblico si e’ divertito a guardare gli attori della serie a cercare di dribblare gli spoiler in vista della prossima stagione, e’ infine giunta la notizia che avremmo avuto l’opportunita’ di vedere in esclusiva il primo episodio della terza stagione, attenzione quindi, perche’ da qui in poi riassumeremo quanto visto, riportando alcuni punti salienti!

Dopo un recap piuttosto lungo che ha riguardato sia la prima che la seconda stagione dello show, l’episodio si apre con i resti delle vittime della battaglia di Culloden: tra loro ci sono anche i compagni d’armi di Jamie decimati dall’esercito inglese, ma soprattutto, tra i corpi ammassati, troviamo anche quello del protagonista che giace immobile, schiacciato sotto il peso di un soldato inglese di cui non vediamo il volto.

Jamie, improvvisamente e come era prevedibile, apre gli occhi e comincia a guardarsi attorno confuso mentre ricorda i violenti scontri avvenuti sul campo che vediamo grazie a dei flashback, compreso quello con Jonathan Randall, che dopo un duello all’ultimo respiro finirà per avere la peggio. È a questo punto che scopriamo che il corpo dell’ufficiale che lo tiene inchiodato a terra, gravemente ferito, è proprio quello del suo acerrimo nemico, che è morto nello stesso modo in cui è vissuto, un po’ detestando e un po’ amando Jamie. Il protagonista, con una ferita seria da cui perde molto sangue, viene fortunatamente ritrovato da alcuni dei suoi compagni sopravvissuti al massacro e portato in salvo in un casale non lontano dal campo di battaglia.

Nel frattempo e nel “futuro“, Claire e Frank si sono trasferiti a Boston, dove lui ha accettato un posto come docente universitario in un ambiente maschilista e decisamente chiuso che sta molto stretto alla ribelle Claire, ormai in avanzato stato di gravidanza ed in attesa del figlio di Jamie. Nonostante i rapporti con Frank sembrino molto distesi, le cose sono in realtà ben diverse da come appaiono e i due vivono in una costante tensione, con Claire che si rifiuta persino che il marito la sfiori o le posi anche innocentemente una mano sul ventre.

Tornando nel passato, gli inglesi scoprono i sopravvissuti all’interno del casale nel quale si erano rifugiati e cominciano a giustiziare tutti, uno dopo l’altro, fino a che Jamie, rivelando il suo nome, non attrae l’attenzione di un ufficiale che altri non è che il fratello di John Grey, il ragazzo a cui Jamie aveva risparmiato la vita dopo che lo aveva colto a spiare lui e Claire per conto degli inglesi nella seconda stagione. Convinto di avere un debito d’onore nei suoi confronti, l’ufficiale salva a Jamie la vita, facendo in modo che, seppur ferito e in pessime condizioni, sia riportato a casa.

A Boston, ritroviamo una Claire in preda alle doglie che di lì a poco dà alla luce una bellissima bambina. Il miracolo di questa piccola vita sembra contribuire a spezzare la tensione tra lei e Frank, i quali – per il bene della piccola – decidono di cercare di salvare il loro matrimonio e ricominciare una nuova vita. Sia Claire che Frank sembrano sinceri e sembrano avere le migliori intenzioni, fino a che un’infermiera non entra nella stanza e chiede innocentemente da chi la piccola abbia preso i suoi bei capelli rossi… domanda dopo la quale si chiude l’episodio.

In conclusione, e come anticipato, dobbiamo purtroppo disilludere chi si aspettava una riunione tra i due innamorati nella première, perche’ Claire e Jamie si incontreranno solo nei loro ricordi, ciò nonostante è evidente, nel corso di tutto l’episodio, che il legame tra i due è di quelli che nemmeno il tempo può spezzare e che un amore di proporzioni tanto epiche li porterà inevitabilmente a cercarsi e trovarsi.

La première della terza stagione di Outlander andrà in onda negli Stati Uniti domenica 10 settembre su Starz.