SDCC 2017: il promo e tutte le novità della terza stagione di Lucifer

La notizia principale uscita dal panel di Lucifer è l’ingresso nella nuova stagione di Tom Welling nel cast dello show.

Quando il diabolico procedurale tornerà sugli schermi americani per la terza stagione, troveremo il personaggio interpretato da Welling, Marcus Pierce, un tenente della polizia riservato e molto rispettato nell’ambiente che rappresenterà tutto ciò che Lucifer non è: entrambi tuttavia avranno in comune un notevole fascino e carisma, oltre ad essere ovviamente bellissimi.

Come v prevedibile, Pierce comincerà molto presto a dimostrare un debole per la bella Chloe Decker, cosa che finirà inevitabilmente per creare qualche tensione con Lucifer.

Welling ha interpretato per 10 anni il personaggio di Clark Kent/Superman, in Smallville ed è tornato sul piccolo schermo per brevi ruoli in Judging Amy, l’attore ha anche co-prodotto Hellcats e nel 2016 è apparso in The Choice.

La terza stagione di Lucifer debutterà negli Stati Uniti il 3 ottobre su Fox subito prima della nuova serie Marvel The Gifted.