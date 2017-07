SDCC 2017: il team di The Flash cercherà di salvare Barry dalla Forza della Velocità

L’inizio della stagione di The Flash non sarà dei più semplici per il Team Flash, che sentirà profondamente la mancanza del proprio leader, prigioniero della Forza della Velocità dopo che, alla fine della scorsa stagione, ha deciso di sacrificarsi per salvare i suoi amici e la sua città. Nel promo della quarta stagione poi, rilasciato in esclusiva al Comic-Con di San Diego, verrà data al gruppo un’ulteriore ragione per sentire ancora di più la mancanza di Barry Allen: se infatti non uscirà fuori un velocista vestito di rosso, tutta Central City viene minacciata di morte da un nuovo cattivo dalle fattezze di un samurai soprannaturale.

Immagini ® Teresa Soldani

Tra le sorprese più gradite vediamo tornare Caitlin nel team, anche se non sappiamo bene quale versione del personaggio riavremo, mentre Cisco sembra tornato definitivamente più simpatico e brillante che mai, mentre cerca di ideare qualche strano marchingegno per salvare Barry dalla Forza della Velocità.

Tra le notizie rilasciate in anteprima al SDCC, è stato anche annunciato che purtroppo Tom Felton, nel ruolo di Julian, non tornerà come regolare nel cast il prossimo anno, né tanto meno come guest star, almeno per il momento. Nella scorsa stagione Julian aveva offerto a Caitlin – di cui era innamorato – un antidoto per liberarsi definitivamente di Killer Frost, ma la ragazza aveva deciso di rifiutare.

La quarta stagione di The Flash tornerà negli Stati Uniti il 10 ottobre su The CW.