SDCC 2017: le novità di Black Lightning dal panel del Comic-Con

Il breve panel della nuova serie di The CW, Black Lightning, dedicato al primo supereroe di colore della storia dei fumetti è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico della Ballroom 20.

Immagini ® Teresa Soldani

Le novità più salienti, dopo la visione del nuovo promo della serie, hanno riguardato l’annuncio dell’ingresso nello show di James Remar (Dexter) e Damon Gupton (Bates Motel) che avranno entrambi un ruolo fisso nella prima stagione.

Remar interpreterà il ruolo di Peter Gambi, un amico di lunga data di Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams), una sorta di figura paterna e mentore per il protagonista dello show, mentre Gupton – appena uscito da Criminal Minds – sarà l’ispettore Henderson, un detective che inizialmente si scontrerà con Black Lightning ma con il quale si scoprirà a condividere molti principi.

Nel panel si è anche parlato dei cattivi che il supereroe affronterà nella stagione, con lo showrunner Salim Akil che ha specificato che i cattivi della serie non saranno necessariamente alieni o personaggi con superpoteri, ma cattivi realistici, che si potrebbero incontrare tutti i giorni per le strade:

“È importante che qualcuno parli di tutte le sparatorie che avvengono per esempio a Chicago, perché nei ghetti americani non si sono mai visti supereroi, quindi con questo personaggio almeno avremo qualcuno che affronterà questo tema e andrà dove davvero c’è bisogno di lui, ma oltre a questo Jefferson Pierce è un uomo che vuole educate la sua comunità, ecco perché è diverso dagli altri“.

La prima stagione di Black Lightning debutterà negli Stati Uniti a partire da gennaio su The CW.