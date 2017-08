SDCC 2017: Star Trek Discovery, le star parlano dell’attesissimo show

Il panel di Star Trek: Discovery, tenutosi in un sabato pieno di appuntamenti importanti, si è aperto con la presentazione dell nuovo trailer dello show, in arrivo su CBS All Access, negli Stati Uniti, e qui in Italia su Netflix.

Immagini ® Teresa Soldani

Protagonisti della serie sono Sonequa Martin-Green nel ruolo Primo Ufficiale Michael Burnham e Michelle Yeoh in quello del Capitano Philippa Georgiou. Con loro, nel cast, troviamo anche Jason Isaacs nel ruolo del Capitano Lorca, Doug Jones in quello dell’ufficiale scientifico Saru, Anthony Rapp in quello di Stamets, Terry Serpico nel ruolo dell’ammiraglio della flotta stellare Anderson, Maulik Pancholy in quello dell’ufficiale medico Nambue, Sam Vartholomeos l’ufficiale junior Connor, Mary Wiseman il cadetto Tilly, James Frain nel ruolo di Sarek, astrofisico, nonché padre di Spock, Chris Obi il capo dei Klingon T’Kuvma, Mary Chieffo il comandante Klingon L’Rell, Shazad Latif il tenente Tyler, Rekha Sharma il comandante Landry, Kenneth Mitchell ne ruolo di Kol, Clare McConnell in quello di Dennas, Damon Runyan in quello di Ujilli ed infine Rainn Wilson, che ha moderato anche il panel del SDCC, in quello di Harry Mudd.

Dopo che gli autori hanno scherzato sulla annosa questione della sfida tra Star Trek e Star Wars, giudicata dal moderatore Rainn Wilson piuttosto sterile, poiché una persona può essere fan di entrambe le saghe, si è parlato come in Discovery il pubblico avra’ modo di vedere i nemici per eccellenza degli eroi di Star Trek, i Klingon, i quali parleranno nello show la loro lingua:

“Per noi era molto importante che i Klingon parlassero il klingon, che nella serie sara’ quindi sottotitolato,” ha rivelato il produttore esecutivo Gretchen J. Berg al pubblico presente nella Ballroom 20.

Tra le altre notizie interessanti discusse all’evento Martin-Green ha rivelato che il suo personaggio è stato cresciuto come una vulcaniana da Serek, che l’attrice ha definito “un padre adottivo“.

Si è parlato poi del personaggio di Rapp, che interpreta un ufficiale dichiaratamente gay, il tenente Stamets, che avra’ anche un interesse amoroso in un altro ufficiale della nave spaziale, interpretato da Wilson Cruz, mentre Isaacs, paragonando il suo Capitano Lorca ai passati capitani di Star Trek, ha rivelato che il suo personaggio “è più incasinato di quelli che lo hanno preceduto“.

In un altro dei momenti salienti del panel, Jones ha mostrato al pubblico la particolare camminata del suo personaggio, Saru, dicendo che nel crearla, ha pensato ad una modella in passerella.

Come anticipato, Star Trek Discovery sara’ disponibile in Italia su Netflix, a 24 ore dalla messa in onda statunitense su CBS All Access.