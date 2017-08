SDCC 2017: tutti i cambiamenti di Once Upon a Time 2.0

Ciò che è emerso dal panel di Once Upon a Time al Comic-Con di San Diego è che, anche se non è intenzione degli autori tradire quanto è stato fatto fino ad ora, le cose saranno molto diverse nello show nella settima stagione, Killian “Captan Uncino” Jones, per esempio- almeno da quanto abbiamo visto nel promo – sarà un poliziotto.

Presenti al panel di OUAT 2.0 c’erano Lana Parrilla, Colin O’Donoghue e Robert Carlyle, oltre a Dania Ramirez (Devious Maids), Gabrielle Anwar (Burn Notice) e Andrew J. West (The Walking Dead) ed i produttori esecutivi Adam Horowitz, Eddy Kitsis e David H. Goodman.

In occasione del panel è stato annunciato che Gabrielle Anwar interpreterà Lady Tremaine nonché la madre della nuova Cenerentola interpretata dalla Ramirez. Tra i nuovi nomi annunciati per la settima stagione ci saranno inoltre Mekia Cox nel ruolo di Tiana, l’attrice inglese Rose Reynolds in una nuova versione di Alice “perché nessuno ha guardato Wonderland”, ha scherzato Kitsis ed Adelaide Kane (Reign) nel ruolo della sorellastra di Cenerentola Drizella che sarà “super cattiva”.

Kitsis ha anche tenuto a sottolineare più volte che nulla di quanto il pubblico ha visto nei passati sei anni sarà cancellato:

“Avremo altri nuovi personaggi e percorreremo un nuovo viaggio e speriamo che vorrete seguirci“, ha detto il produttore esecutivo al pubblico.

O’Donoghue, per quanto riguarda il suo personaggio, ha detto che gli piacerebbe sapere qualcosa di più sulla madre di Hook e per quanto riguarda lui, Rumple e Regina, vedremo nuove versioni di questi personaggi:

“Henry vuole visitare altri mondi con diverse storie e diversi personaggi e si innamorerà di Cenerentola, proprio come successe ai suoi nonni, ma poi finirà nei guai e Hook, Rumple e Regina andranno a salvarlo“. L’attore ha anche confessato che gli piacerebbe che Hook ed Emma avessero un figlio, dopo essersi amati così a lungo ed essersi sposati, il passo successivo più logico sarebbe avere dei figli.

Per quanto concerne Jennifer Morrison (che tornerà per uno dei primi episodi della stagione, Ginny Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore, Emilie de Ravin e Rebecca Mader, Horowitz ha dichiarato:

“Speriamo che li rivedrete spesso spuntare in qualche episodio, già ci mancano molto“.

La Ramirez ha detto di non avere idea di stare facendo un’audizione per Cenerentola, dichiarando che quando è stata poi scelta era super contenta, perché è un personaggio che ha sempre amato.

La settima stagione di Once Upon a Time debutterà negli Stati Uniti venerdì 6 ottobre.