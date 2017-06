Sense8 definitivamente cancellato nonostante le petizioni dei fan

Nonostante le proteste e le petizioni firmate dai fan la decisione di Netflix resta definitiva e il servizio di streaming decreta ufficialmente la morte della serie a pochi giorni dall’annuncio della cancellazione.

A poco più di una settimana dalla cancellazione della serie e nonostante una petizione che ha raccolto poco meno di 500.000 firme la dirigenza di Netflix non ha mutato parere e con un messaggio piuttosto inequivocabile affidato ai social ha decretato la fine dello show.

“We’ve seen the petitions, we’ve read the message… we know you want [us] to #RenewSense8,” read the message. “The reason we’ve taken so long to get back to you is because we’ve thought long and hard here at Netflix to try to make it work, but unfortunately we can’t.”

“Alla nostra famiglia di Sense8… Abbiamo visto le petizioni. Abbiamo letto ogni messaggio, ogni #RenewSense8, ogni #BringBackSense8.

Avremmo voluto poter continuare questa avventura. Se ci abbiamo messo tanto a rispondere è perché abbiamo pensato a lungo a come farlo. Ma purtroppo non è possibile. Grazie per aver amato tanto Sense8 e speriamo che rimarrete connessi con il vostro cluster in giro per il mondo.

Secondo Ted Sarandos, capo dei contenuti della piattaforma streaming, che ha spiegato in una recente intervista a Variety che le ragioni che hanno portato alla cancellazione della serie sono unicamente legate ai bassi ascolti:

“Produrre un grande, costoso show per tanti spettatori è una cosa meravigliosa, produrre un grande, costoso show per poche persone è difficile anche per il nostro genere di business ed è una cosa che non è sostenibile nel lungo periodo“.

Nel frattempo, tramite il proprio profilo Twitter il co-creatore J. Michael Straczynski ha detto ai fan in una serie di cinguettii:

“Anziché rispondere a tutti, ecco un breve comunicato. Non parlo a nome della serie o di altri. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato senza posa per cercare di salvare la serie dopo la cancellazione, pur sapendo che era molto difficile. Combattere contro ogni evidenza è la natura di Sense8. La vittoria non sta nel rinnovo, ma nelle vite e nelle menti di chi è stato toccato dalla serie e nella dedizione di chi difende gli indifesi, un’idea, una serie, un amico o un amante. Questo è il cuore pulsante di Sense8. A prescindere dal risultato finale, lo show continuerà a vivere in ognuno di voi, il nostro più grandioso branco. Quindi grazie per il vostro sostegno, le belle parole e le domande, anche quelle fastidiose. Vi tengo tutti nel mio cuore. E, per concludere, per quanto scocciati si possa essere con Netflix per aver cancellato Sense8, sono anche stati loro a darci una possibilità ed è stata una scelta coraggiosa e nobile“.

Anche Brian J. Smith, Will Gorski nella serie, ha affidato a Twitter un lungo messaggio per i fan: