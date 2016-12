Sense8: il promo dello speciale natalizio della serie

Alla fine della prima stagione della serie distribuita da Netflix, avevamo lasciato i nostri eroi in un mare di guai, Riley (Tuppence Middleton), catturata da Whispers, riesce a scappare grazie all’aiuto di Will (Brian J. Smith), ma i due si scambiano uno sguardo, il che vuol dire che adesso, il loro temibile nemico è in grado di connettersi con le mente di Will, proprio come i suoi amici sensate, i due fuggono su una barca e la stagione si conclude con Will che, per proteggere se stesso ed i suoi amici da Whispers prende dei sedativi in modo da perdere coscienza.

Nel promo di Sense8: A Christmas Special, recentemente rilasciato da Netflix, il gruppo sembra vivere un momento di tranquillità, ormai tutti quanti hanno compreso chi sono e quale sia il legame che li unisce ed hanno cominciato a costruirsi un rapporto vero proprio l’uno con l’altra grazie alle loro abilità empatiche, in particolare Sun (Doona Bae), che si trova ancora in prigione, Will, che rifiuta di tornare a casa per le feste per non mettere in pericolo le persone che ama e Wolfgang (Max Riemelt) che affronta i sensi di colpa per aver ucciso suo zio. La calma è però, ovviamente, solo un’illusione perché Whispers è sulle loro tracce e sta dando la caccia ai membri del gruppo usando la connessione della sua, con la mente di Will. Mentre lui e Riley trascorrono infatti una romantica giornata insieme, il loro nemico appare all’improvviso per augurare loro buon Natale e ricordare a Will che ormai sono legati per sempre. Anche Wolfgang sembra in pericolo e nel video lo vediamo fuggire da un uomo armato che sembra cercare vendetta per l’omicidio che il ragazzo ha commesso, ma il ragazzo, fortunatamente, può contare sull’aiuto dei suoi amici.

Le scene, da quelle più serene a quelle successive d’azione, sono accompagnate dall’Hallelujah di Leonard Cohen come sottofondo, mentre ovunque si respira l’atmosfera natalizia, accompagnata dalle parole: “questo è il momento di riunirsi, questo è il momento per essere in sintonia“, che si riferiscono sia alla festività che, chiaramente, al gruppo dei sensate.

Lo speciale natalizio di sue ore dal titolo Sense8: A Christmas Special sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 23 dicembre, mentre la seconda stagione della serie con protagonisti Tuppence Middleton, Brian J. Smith, Doona Bae, Jamie Clayton, Toby Onwumere, Miguel Ángel Silvestre, Tina Desai e Max Riemelt verrà rilasciata il 5 maggio del 2017.