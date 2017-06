Sense8: Netflix regala una grande vittoria ai fan e concede un ultimo episodio

Quando tutte le speranze sembravano ormai morte, Netflix sorprende i fan e, dopo aver inaspettatamente cancellato la serie Sense8 torna in parte su sui passi e concede ai molti appassionati un ultimo episodio conclusivo.

La co-creatrice dello show Lana Wachowski ha postato sulla sua pagina Facebook un importante dichiarazione, annunciando che il servizio di streaming “rilascerà un nuovo episodio della durata di due ore il prossimo anno in cui verrà rivelato cosa è accaduto a Wolfgang“.

Qui di seguito la dichiarazione completa:

“Cara famiglia Sens8,

volevo scrivere questa lettera già da qualche tempo. L’ondata di affetto e dolore che è seguita all’annuncio che Sense8 non sarebbe proseguito è stata così intensa da avermi spesso privata della forza di leggere le mie stesse mail. Confesso di essere finita in depressione.

Non avevo mai lavorato così duramente o messo così tanto di me stessa in un progetto come ho fatto con Sense8 e la sua cancellazione mi ha svuotata. Ho sentito la delusione della nostra meravigliosa troupe (vorrei davvero che sapeste le cose impossibili che sono riusciti a fare con sorprendente regolarità). Ho sentito la tristezza degli attori che hanno dato così tanto di loro stessi e qualcosa di più, come un sole irrompeva attraverso le nuvole. Ma soprattutto ho sentito i cuori spezzati dei fan (ancora una volta, vorrei potermi unire a voi per condividere alcuni momenti meravigliosi, gli abbracci, le lacrime e le risate, oltre alle profonde e semplici conversazioni che ho avuto con le persone legate a questo show; sono fan diversi da tutti quelli che ho incontrato nella mia carriera di artista).

Gli amici continuavano a chiamarmi da tutto il mondo chiedendomi: “Posso fare qualcosa?”

E la verità era che no, non potevano fare nulla. Io stesso non potevo fare nulla.

Ma proprio come i personaggi nel nostro show scoprono di non essere soli, anche io ho imparato che faccio parte di un gruppo.

Le lettere appassionate, le petizioni, la voce unica che è sorta come il sole del mattino per combattere per questo show hanno significato molto più di quanto possiate immaginare.

In questo mondo è facile pensare che non possiamo fare la differenza; che quando un governo, un’istituzione o una corporazione prendono una decisione, questa sia irrevocabile; che l’amore sia sempre meno importante dei risultati.

Ma c’è un dono che viene dai fan di questa serie che porterò sempre nel mio cuore, anche se è spesso vero che queste decisioni sono irreversibili, non è sempre vero.

L’improbabile, l’imprevisto, il vostro amore, ha riportato Sense8 in vita. (Potrei baciarvi tutti!)

E’ quindi con grande piacere, sia mio che di Netflix (credetemi, loro amano lo show quanto noi, ma i numeri erano veramente duri), che vi annuncio che ci sarà un nuovo speciale di due ore che verrà rilasciato il prossimo anno. Dopo di ciò… se l’esperienza mi ha insegnato qualcosa, è che NON SI SA MAI.

Grazie a tutti. Adesso andiamo a scoprire cosa è successo a Wolfgang“.

Con questo annuncio la serie torna quindi in vita, siete contenti della novità, ve lo aspettavate? Fateci sapere la vostra opinione!