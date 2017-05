Serie TV: gli show rinnovati in vista degli Upfront

Come anticipato nell’articolo di ieri, i network – in vista degli Uprfront di New York che partiranno a metà maggio – stanno cominciando ad annunciare i primi rinnovi a partire dalla FOX, che ha appunto rinnovato per la quarta stagione Last Man on Earth, show con protagonista Will Forte che ha reagito così su Twitter:

“Ho appena saputo che avremo una quarta stagione di The Last Man on Earth!!! Non so come ringraziarvi per il vostro supporto.”

Just found out we’re gonna get to do a fourth season of The Last Man on Earth!!! Can’t thank you guys enough for all of your support — Will Forte (@OrvilleIV) 11 maggio 2017

Sempre in casa FOX è stato rinnovato anche Gotham per la quarta stagione, con la sua media di 3.5 milioni di spettatori ed un rating di 1.1

Per quanto concerne The CW, anche se lo showrunner Michael Narducci, come annunciato, non tornerà a capo dello show, il network ha rinnovato The Original per una quinta stagione. Anche iZombie ottiene la quarta stagione con la sua media di 860,000 spettatori ed un rating di 0.3

La ABC rinnova per ben due anni, stagione 9 e 10, la commedia Modern Family, con i protagonisti Ed O’Neill, Sofia Vergara, Ty Burrell, Julie Bowen, Jesse Tyler Ferguson e Eric Stonestreet che hanno rinnovato i loro contratti con un accordo che prevede che ciascuno guadagni 500.000 dollari ad episodio. Il network ha rinnovato anche The Goldbergs, giunto alla quarta stagione, per ben due anni. Il rinnovo che farà discutere di più (ma lo avevamo già anticipato dopo l’annuncio dell’addio di Jennifer Morrison, è quello di Once Upon a Time, che avrà una settima stagione molto diversa da quello a cui ci aveva abituato, soprattutto considerato che perderà molti dei suoi protagonisti, tra cui appunto la Morrison e probabilmente Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Emilie de Ravin e Jared Gilmore, come OUAT Anche Agents of S.H.I.E.L.D. è stato rinnovato per la quinta stagione, nonostante ascolti non esattamente stellari. mentre tra i rinnovi che non sono una sorpresa, c’è quello di Designated Survivor, che tornerà per la seconda stagione con ben quattro nuovi showrunner. La ABC rinnova anche black-ish per il quarto anno, con Stacy Traub che sostituirà Jonathan Groff nel ruolo di produttore esecutivo.

La NBC rinnova in blocco il suo franchise di Chicago: Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med, mentre non sono ancora state prese decisioni per Chicago Justice. Sempre in casa NBC anche Blindspot viene rinnovato per la terza stagione, nonostante il calo di spettatori rispetto al suo debutto lo scorso anno, notizia la quale la protagonista Jaimie Alexander ha reagito ieri via Twitter cinguettando:

“Grazie per averci aiutato ad arrivare alla terza stagione! Ci sono ancora due episodi per la fine della seconda. STASERA alle 20 su NBC“.

Thank YOU guys for helping us get a season 3! There are still two more episodes of season 2. TONIGHT at 8/7c on @NBC 👊🏻💥 #blindspot pic.twitter.com/bTCIE9KPjs — Jaimie Alexander (@JaimieAlexander) 10 maggio 2017

Il network, nonostante i rating piuttosto bassi, ha dato una seconda possibilità anche a Taken, la serie tratta dall’omonimo film con Liam Neeson, rinnovato appunto per il secondo anno per altri 16 episodi. Sempre in casa NBC anche The Blacklist è stato rinnovato per la quinta stagione insieme alla sit-com Great News, che compirà quindi due anni di vita.