Serie TV: le prime cancellazioni in vista degli Upfront

Mentre ci avviciniamo alla data fatidica degli Upfront, i network cominciano a compiere i primi passi per delineare la programmazione del prossimo anno, cominciando già ad eliminare alcuni show che non hanno creato l’afflusso di pubblico sperato.

In quanto all’evento che si terrà a New York a metà maggio, queste sono le date in cui i cinque maggiori network sveleranno definitivamente la programmazione televisiva per l’anno 2017-18, se lo show che amate è quindi ancora in bilico, per avere risposte circa il suo destino dovrete aspettare questi giorni:

NBC il 15 maggio;

FOX il 15 maggio;

ABC il 16 maggio;

CBS il 17 maggio;

The CW il 18 maggio.

In quanto alle cancellazioni già annunciate, come anticipavamo, The CW ha annunciato che né Frequency, né No Tomorrow torneranno il prossimo anno, entrambi gli show erano alla loro prima stagione e la notizia non è sicuramente una sorpresa, considerato che nessuna delle sue serie era riuscita a strappare un back order per 22 episodi, ma si sono fermate a soli 13 episodi nella prima stagione.

Il secondo network a muoversi è stata la FOX che ha annunciato la cancellazione di Rosewood, anticipata da un sentito post del suo protagonista Morris Chestnut sul suo profilo Instagram:

“Sono molto grato per il ruolo di tutti coloro che hanno partecipato al viaggio di Rosewood, perché ognuno di loro ne è stata una parte integrante: gli autori che hanno creato bellissime trame, gli attori che le hanno portate in vita, la troupe che ha sostenuto l’infrastruttura dello show e gli incredibili fan che hanno abbracciato questo fenomeno, diventando loro stessi parte della storia di Rosewood. La FOX ha concesso lo spazio ad uno show che ha compiuto passi avanti in termini di diversità. Abbiamo avuto modo di entrare nelle vite di personaggi che hanno mostrato le loro speranze, i loro sogni, il loro coraggio e le loro paure. Rosewood ha anche aiutato a rinforzare il significato della parola Famiglia, come un gruppo di persone che si preoccupa l’uno dell’altro. La famiglia di Rosewood è composta da persone davvero speciali, che resteranno amiche per sempre. Questa non è solo una parte dell’industria, ma della vita. Quando una porta si chiude, se ne possono aprire altre due… Grazie a tutti per il vostro amore e supporto. Ci rivedremo molto presto sullo schermo. Grande e piccolo. #PACE – MC”

Rosewood, cancellato alla seconda stagione, non è il solo show che la FOX ha eliminato dal palinsesto, anche Sleepy Hollow, giunto alla quarta stagione è stato infatti cancellato. Il dramma supernaturale, che aveva subito già una notevole scossa lo scorso anno perdendo la sua protagonista femminile Nicole Beharie, sacrificatasi per salvare l’Ichabod Crane di Tom Mison, ha continuato a faticare molto quest’anno, senza riuscire a migliorare gli ascolti portando così all’inevitabile decisione del vertici del network. Ma la moria di show non finisce qui: ed in un giovedì che può essere solo ricordato come il “giovedì nero” delle serie Tv, la FOX, oltre a Pitch, ha anche annunciato la cancellazione di APB, Son of Zorn e Making History.

Per quanto concerne invece la NBC, il network – con grandi proteste dei fan che speravano in una seconda stagione – ha cancellato Timeless, la reazione del creatore dello show, Eric Kripke non si è fatta attendere e su Twitter ha scritto:

“E’ vero. La NBC ha cancellato Timeless. Siamo sorpresi & delusi. Scriverò un commento più lungo più tardi. Non sarà facile, ma stiamo cercando di trovare un’altra casa”

Con una media di 4.6 milioni di spettatori ed un rating di 1.1, Timeless si è rivelata decisamente un esperimento fallito soprattutto considerati i costi piuttosto alti per produrla, motivo per cui il network ha deciso chiaramente di mettere uno stop alle perdite non rinnovandolo per una seconda stagione. Il network ha cancellato anche Powerless.

In casa ABC è stata invece cancellato Last Man Standing, giunto alla sesta stagione, commedia con protagonisti Mike Baxter e Nancy Travis che quest’anno ha avuto una media di 6.4 milioni di spettatori ed un rating di 1.1. Oltre alla commedia, il network ha cancellato anche American Crime, The Catch, Conviction, Dr. Ken, Imaginary Mary, The Real O’Neals, Secrets & Lies e Notorious.