Sherlock: gli autori parlano della 4^ stagione

Sherlock è un successo più o meno planetario, grazie alle sceneggiature di Steven Moffat e alle interpretazioni magistrali di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ma – in quanto successo internazionale – è assodato che compiacere tutti è un’impresa praticamente impossibile, anche quando ti chiami Sherlock, sei un prodotto della BBC e nasci sotto una buona stella.

Nell’era moderna in cui è ambientata questa serie, giunta alla fine della quarta stagione, Sherlock Holmes e John Watson, un po’ come nei romanzi, risolvono crimini impossibili e misteriosi, ma lo fanno con un guizzo di modernità, oltre a focalizzarla su alcuni degli aspetti più bizzarri e a volte negativi del personaggio, come il suo abuso di droghe e la sua natura estremamente antisociale, fino a far giungere molti fan alla conclusione che possa soffrire di una forma lieve di autismo, per non parlare poi della sua asessualità, sì, anche quando c’è di mezzo “l’amato” Watson.

Dopo una terza stagione più zoppicante delle precedenti, la quarta, composta di soli tre episodi e che forse contiene uno degli esempi di televisione meglio riusciti degli ultimi anni: The Lying Detective, ha subito non poche critiche dai fan, che hanno lamentato il fatto che i personaggi si siano allontanati troppo da quella che era la loro originaria natura di indagatori del crimine e che lo show sia divenuto troppo complicato, tanto che il co-creatore della serie Mark Gatiss (nonché il fratello di Sherlock nella serie, Mycroft Holmes) ha risposto alle critiche di alcuni spettatori in un’intervista al Daily Star senza andare troppo per il sottile e suggerendo loro chiaramente di cambiare canale se non riescono a tenere il passo.

“Le persone chiedono se sia saggio pungolare gli spettatori. Certo che lo è cavolo! Perché uno non dovrebbe voler pungolare il proprio pubblico?“

“Ho fatto un’intervista telefonica qualche dopo lo special di Natale e qualcuno mi ha detto che lo show era troppo complicato da seguire ed io ho risposto ‘oh, lavati la bocca col sapone’, se non vuoi essere pungolato, non guardarlo perché questo è un programma complesso ed interessante, leggiti un libro per bambini se non vuoi essere stimolato, noi facciamo lo show che vogliamo fare, non lo facciamo in un certo modo a causa delle pressioni dei fan“.

L’episodio finale della quarta stagione, con l’introduzione della sorella di Sherlock e Mycroft, Eurus (Sian Brooke) e la morte di Mary Watson (Amanda Abbington) nella première non sono stati spoiler facili da tenere nascosti:

“Devi stare sempre attento,” ha spiegato Gatiss. “Non puoi lasciare trapelare nulla, perché altrimenti il segreto viene svelato, ogni singolo pezzo di carta è protetto da un marchio, la troupe è composta da molte persone e le cose possono sfuggire di mano facilmente, quindi è difficile sorprendere davvero il pubblico, ma quando ci riesci è davvero eccitante.“

E, per chi non lo sapesse, le parole di Gatiss si sono rivelate particolarmente veritiere, soprattutto dopo che ieri su Internet è stato rilasciato anticipatamente il finale di stagione, una violazione dei protocolli di sicurezza che la BBC ha preso molto seriamente, tanto da aver annunciato di star indagando sull’accaduto e cercando la fonte che ha illegalmente rilasciato la puntata con 24 ore di anticipo.