Shonda Rhimes lascia la ABC per un accordo pluriennale con Netflix

La regina della televisione Shonda Rhimes, creatrice di serie di grande successo come Grey’s Anatomy e Scandal, compie una mossa inaspettata e dopo undici anni con la ABC lascia il network per un accordo pluriennale con Netflix.

Shondaland, la casa di produzione della showrunner, diventerà così una divisione di Netflix e, secondo quanto riportato da Deadline, nonostante la Rhimes, per contratto, abbia ancora un anno da trascorrere in casa ABC, pare che stia cercando di chiudere un accordo per poter lasciare subito il network e cominciare il suo lavoro con Netflix che, dopo aver portato tra le sue fila showrunner del calibro di Jenji Kohan, Marta Kauffman e Chuck Lorre, con la creatrice di Grey’s Anatomy nella sua scuderia, diventa una concorrente sempre più pericolosa per i network americani “in chiaro”.

“Shonda Rhimes è una delle più grandi autrici della televisione“, ha commentato Ted Sarandos, responsabile dei contenuti di Netflix. “Il suo lavoro è avvincente, creativo, al cardiopalma, emozionante e innovativo, ho avuto l’opportunità di conoscere Shonda ed è una Netflixer sin nel midollo – ama la televisione ed i film, ama appassionatamente il suo lavoro e dà al suo pubblico ciò che vuole. Siamo felicissimi di accoglierla in casa Netflix“.

“Il passaggio di Shondaland a Netflix è il risultato si un progetto che Ted Sarandos ed io abbiamo costruito sull’idea del mio futuro come autrice e per l’evoluzione della mia compagnia“, ha commentato la stessa Rhimes. “Ted fornisce agli autori uno spazio libero in Netflix ed ha capito cosa cercavo: l’opportunità di costruire un ambiente creativo vivo per i miei autori, in uno spazio libero e che permette di raggiungere tutti al livello globale, una cosa che solo Netflix può fornire. Il futuro di Shondaland all’interno di Netflix ha possibilità illimitate“.

Ovviamente, l’uscita di scena dell’autrice, sarà un duro colpo per la ABC che potrà comunque continuare a mandare in onda gli show della Rhimes: Grey’s Anatomy, il suo spinoff, Scandal, How To Get Away with Murder e la nuova serie For The People:

“Siamo fieri del lavoro che abbiamo fatto con Shonda e Betsy durante questa nostra produttiva relazione“, ha dichiarato Patrick Moran, presidente degli ABC Studios. “Dal successo mondiale di Grey’s Anatomy, fino ad oggi con cinque serie ed un nuovo pilot scritto da Allan Heinberg, oltre ad altri progetti in lavorazione. Le tracce lasciate da Shondaland saranno sempre fondamentali per la ABC e auguriamo loro il meglio in questa nuova sfida“.

Come dichiarato dalla Rhimes stessa, non sorprende che una donna che ha portato al successo così tante serie abbia cercato, con questo nuovo accordo con Netflix, un ambiente meno restrittivo di quello imposto dai network americani, per poter sviluppare nuovi progetti senza dover rientrare nelle regole imposte da quel delicato e complesso ambiente. Conoscendo la regina della TV e le sue incredibili capacità creative, c’è da aspettarsi molto da questa nuova collaborazione con la piattaforma di streaming.