Shooter: la seconda stagione avrà solo 8 episodi

Nonostante il successo della serie in termini di ascolti, Shooter – show di USA Network – con protagonista Ryan Phillippe, non sembra essere nato sotto una buona stella. il debutto della serie, ai suoi esordi, era stata infatti rimandato a causa di fatti di cronaca avvenuti negli Stati Uniti che il network aveva ritenuto potessero ferire la sensibilità degli spettatori e durante le riprese della prima stagione, uno stuntman aveva fatto causa alla Paramount per un incidente avvenuto sul set.

ARGOMENTI CORRELATI – LA PREMIER DI SHOOTER POSTICIPATA A CAUSA DEI FATTI DI DALLAS

Questa volta il problema è nato proprio dal protagonista dello show, Ryan Phillippe, il quale ha annunciato via Twitter di essersi rotto una gamba in un assurdo incidente durante una gita con la sua famiglia.

1. hey, guys. i didn’t injure myself doing a stunt or anywhere near the set of shooter. i was the victim of a freak accident during a family — dr. philz (@RyanPhillippe) 17 luglio 2017

Dopo l’incidente ed in una prima dichiarazione, un responsabile della Paramount aveva annunciato che stavano lavorando con il network per cambiare il programma delle riprese, ma la frattura del protagonista si è rivelata più seria del previsto, tanto da dover richiedere un intervento chirurgico, motivo per cui gli autori si sono visti costretti a fermare permanentemente la produzione della seconda stagione.

ARGOMENTI CORRELATI – UNO STUNTMAN DI SHOOTER FA CAUSA ALLA PARAMOUNT ED A TOM SIZEMORE

Come riportato da Deadline la nuova stagione avrà infatti solo 8 episodi invece dei 10 previsti. la troupe stava girando il nono episodio quando Phillippe è rimasto vittime dell’incidente, ma da allora ha interrotto le riprese e i produttori, d’accordo con la Paramount TV e USA Network hanno infine deciso di tramettere solo gli episodi già conclusi.

La esonda stagione di Shooter ha debuttato negli Stati Uniti il 18 luglio.

[Foto: USA Network]