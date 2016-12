Shooter: USA Network rinnova lo show per la seconda stagione

Shooter, la serie di USA Network, non è nata sotto una buona stella, dopo una serie di ritardi dovuti a tristi fatti di cronaca che ne hanno rimandato il debutto, un incidente sul set ha persino portato uno stuntman a fare causa alla produzione, ma – nonostante tutti gli intoppi – lo show ha finalmente debuttato e la lunga attesa è stata premiata con ascolti davvero buoni per lo show.

L’adattamento televisivo dell’omonimo film con protagonista Ryan Phillippe è stato infatti rinnovato dal network per una seconda stagione. Il dramma di USA Network ha infatti avuto una media di 2,6 milioni di spettatori ad episodio aggiudicandosi così la palma della serie più seguita sul network.

Lo show, originariamente, sarebbe dovuto andare in onda in America il 26 luglio per essere posticipato al 15 novembre dopo la sparatoria avvenuta a Dallas il luglio e quelli successivi in Francia ed a Baton Rouge, un ritardo che – alla fine dei conti – si è verificato particolarmente fortunato per la serie che ha cominciato la sua corsa senza avere troppa concorrenza, considerato l’inizio della pausa natalizia per la maggior parte delle serie TV. Chris McCumber, presidente della NBCU Cable Entertainment, ha dichiarato:

“John Hlavin ed il team che lavora dietro le quinte di Shooter hanno creato un thriller emozionante che coinvolge costantemente il pubblico che si è dimostrato molto leale, non vediamo l’ora di tornare a lavorare con la Paramount Television e la Universal Cable Productions per seguire le prossime avventure di Bob Lee“.

Il settimo ed ultimo episodio di Shooter dal titolo Danger Close, andrà in onda martedì 27 dicembre su USA Network.