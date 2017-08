Showtime ordina un nuovo dramma prodotto da Matt Damon e Ben Affleck

TVLine rilascia la notizia che Showtime ha ordinato il pilot di un nuovo dramma, dal titolo City on a Hill, un thriller nato da un’idea di Ben Affleck e Chuck MacLean che racconterà la lotta al crimine nella città di Boston agli inizi degli anni Novanta.

Affleck servirà da produttore esecutivo assieme al suo amico di sempre Matt Damon ed a James Mangold e Jennifer Todd, mentre la regia dell’episodio pilota sarà affidata a Gavin O’Connor.

City on a Hill sarà un racconto di fantasia di quello che è noto in America come il “Miracolo di Boston” e racconterà la storia di un avvocato distrettuale afroamericano venuto da Brooklyn, deciso a cambiare lo status quo della città, che si alleerà con un ex agente dell’FBI corrotto eppure venerato a Boston, per raggiungere il suo scopo. Insieme, a partire dalle indagini su una famiglia di rapinatori di Charlestown, costruiranno un caso che finirà per cambiare per sempre il sistema giudiziario bostoniano ed influenzerà quello nazionale.

“Chick ha scritto un dramma ad alta tensione imbevuto di riferimenti shakespeariani – famiglia, sangue, tradimento, onore“, ha dichiarato il co-produttore Gavin O’Connor. “Il suo punto di vista sui legami che collegano le persone coinvolte in questa storia risulta onesto e profondo, immagino lo show come un thriller intenso – un dramma familiare intimo – che si svolge nelle violente strade di Boston di quegli anni“.

