Sleepy Hollow 4: Janina Gavankar parla del suo ingresso nella serie

In una recente intervista con TVLine la nuova protagonista femminile di Sleepy Hollow, Janina Gavankar ha parlato del suo personaggio e come gestire la circostanza di entrare in uno show giunto ormai alla quarta stagione e per un ruolo tanto importante:

“Non è la prima volta che mi capita di entrare nel cast di uno show giunto alla quarta stagione, mi è già successo con The L Word e True Blood, il che è bizzarro, è come se tutte le volte che ci fosse da riempire un vuoto chiamassero me, è strano!”

La Gavankar è perfettamente cosciente, inoltre, che non sarà affatto facile prendere il posto di Nicole Beharie, il cui personaggio è morto nella serie proprio alal fine della scorsa stagione in un modo che ha scatenato non poche polemiche tra gli appassionati della serie.

“Non sono un’idiota e sono nervosa all’idea che il pubblico mi odi, ma qualcuno doveva accettare il ruolo ed io ero così onorata di essere stata chiamata che non avrei mai potuto dire di no.“

















Il personaggio della nuova entrata, Diana Thomas, è un ex Marine divenuta agente del Dipartimento della Sicurezza Interna che per ragioni piuttosto spaventose, in perfetto stile Sleepy Hollow, incontrerà Ichabod Crane (Tom Mison) a Washington, nonostante Diana sia scettica nei confronti dell’uomo si ritroverà a lavorare con lui in perfetta armonia.

Lo showrunner Clifton Campbell ha dichiarato di non vedere l’ora che il pubblico possa vedere il nuovo personaggio in azione, Diana Thomas è “una donna forte ed indipendente che si è costruita una carriera che è molto importante per lei e quando scoprirà che, forse, la sua missione è più grande di quanto immaginasse, si preparerà per affrontarla e troverà immediatamente un posto in questa nuova famiglia di cui entrerà a far parte, rendendosi conto di dover rispondere a una chiamata per la quale non era preparata. Una volta che lo farà, tuttavia, sarà più che disposta a lanciarsi nella mischia e affrontare la battaglia“.

La première della quarta stagione di Sleepy Hollow dal titolo Columbia andrà in onda negli Stati Uniti venerdì 6 gennaio su Fox.