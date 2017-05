Star Trek: Discovery, le prime immagini della serie nel promo della CBS

Sebbene la data del debutto di Star Trek: Discovery non sia ancora stata rivelata, la CBS ha rilasciato il trailer dell’attesissimo offshoot.

Il promo è stato mostrato per la prima volta durante gli Upfront del network, mercoledì scorso prima dell’annuncio che la prima stagione sarà composta da 15 episodi, invece dei 13 inizialmente ordinati.

Lo show, che debutterà il prossimo autunno sarà narrata dalla voce di Michael Burnham (The Walking Dead), primo ufficiale della nave spaziale Discovery. Nel cast troviamo anche il capitano Lorca (The OA), il padre di Spock, Sarek (True Blood), il dottor Nambue (30 Rock) e Philippa Georgiou (Crouching Tiger, Hidden Dragon) nel ruolo del comandante della U.S.S. Shenzhou. Nella serie ci sarà anche Harry Mudd (The Office), nel ruolo di un criminale intergalattico interpretato nell’originale Star Trekdall’attore Roger C. Carmel.

Qui di seguito il magnifico poster promozionale dello show.